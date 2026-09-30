Грошова допомога в Хмельницькій області від «Карітас України»: благодійна організація оголосила про третій етап грантів для бізнесу — підприємці можуть отримати до 237 тисяч гривень на розвиток власної справи.

Гуманітарна допомога для ВПО в Хмельницькій області — не єдина програма підтримки: благодійна організація «Карітас України» оголосила про третій етап грантів на розвиток бізнесу в межах проєкту Remarket, повідомляють Факти ICTV. Йдеться про підтримку чинних мікро-, малих і середніх підприємств.

У межах третього етапу підприємці можуть отримати мікрогрант до 237 тис. грн (до оподаткування). Гроші дозволено спрямувати на придбання нового виробничого обладнання, модернізацію наявного обладнання та інші передбачені програмою витрати. Водночас мікрогрант не призначений для покриття щоденних операційних витрат підприємства.

Хто може претендувати на грант

Грошова допомога в Хмельницькій області доступна бізнесам, які відповідають кільком вимогам. До участі запрошують підприємців у сфері бджільництва, швейного виробництва, пекарства або суміжних напрямах, які мають клієнтів, фіксують продажі та готові звітувати. Серед обов'язкових критеріїв:

робота понад 6 місяців у Хмельницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській або Одеській областях;

чіткий план розвитку та розуміння, навіщо залучаються кошти;

готовність брати участь у плануванні, навчанні та звітуванні.

Окрему увагу відбіркова комісія приділятиме підприємствам, які розширюють комерційні зв'язки, а також бізнесам, якими володіють чи управляють жінки, молодь, люди старшого віку, ветерани, люди з інвалідністю та представники етнічних меншин. Від учасників вимагають не просто вказати необхідні матеріальні цінності, а детально обґрунтувати доцільність інвестицій: пояснити проблему, заплановані зміни та очікуваний результат — збільшення виробництва або продажів, зростання продуктивності чи вихід на нові ринки.

Як подати заявку

Реєстраційні анкети для кожної області розміщені в документі «Запрошення до подання заявок», а роз'яснення — у документі «Поширені запитання щодо мікрогрантової підтримки». Дедлайн подачі заявок — до неділі, 11 жовтня, включно.

Відбір кандидатів конкурентний, тому подання заявки не гарантує отримання коштів. Проєкт Remarket — трирічна ініціатива з підтримки сталого розвитку бізнесів, яку «Карітас України» реалізує у партнерстві з Caritas Schweiz, Caritas-Spes Ukraine та SPARK за фінансування Швейцарського агентства з розвитку та співробітництва (SDC) і If! Foundation.

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