Графіки відключення світла у Кіровоградській області 1 та 2 жовтня оприлюднено — планові знеструмлення охоплять Кропивницький та селище Нове в кількох часових вікнах.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 1 та 2 жовтня передбачають планові знеструмлення у Кропивницькому та селищі Нове. Роботи на електромережах триватимуть у кілька часових вікон. Про це повідомляє Кіровоградобленерго — з опублікованими адресами можна звірити власну вулицю.

Які години без світла будуть 1 жовтня

Першого жовтня більшість знеструмлень припадає на Кропивницький. Найдовший проміжок — з 08:00 до 17:00: без напруги залишаться вулиці Світлани Барабаш, Дорогого Семена, Великобалківська, Садова, Бобринецький шлях, Криничувата, Миколи Міхновського та низка провулків.

Окремі адреси вимикатимуть коротше. З 08:00 до 13:00 у графіку — будинки на Полтавській (69а, 71, 73, 81), вулиці Євгена Маланюка та Марії Примаченко. З 09:00 до 14:00 роботи заплановані на вулицях Кропивницького, Великій Пермській, Фортечній, проспекті Європейському та Архітектора Лишневського. У другій половині дня — з 12:00 до 17:00 — світло вимкнуть на вулиці Металургів у Кропивницькому й селищі Нове, а також на Мурманській.

Що вимикають 2 жовтня

Другого жовтня графік щільніший. Основний час — з 08:00 до 17:00, у переліку Кропивницького десятки адрес: вулиці Сергія Параджанова, Ольвіопольська, Соломії Крушельницької, Василя Стуса, Вербицького, Вокзальна, Академіка Корольова, Соборна, Рівненська, Незалежності, проспект Університетський та багато інших.

З 09:00 до 16:00 відключення торкнуться селища Нове — вулиці Мурманської (13-д і 3) та Кропивницького — вулиць Першої Виставкової, Ялтинської (1, 3) і Адама Міцкевича, 21.

Де перевірити свою адресу

Точний перелік вулиць по кожній годині опубліковано на офіційному сайті компанії. Повні графіки відключення світла у Кіровоградській області на 1 та 2 жовтня доступні за посиланням kiroe.com.ua/energy/plan/86 — там можна обрати потрібну дату й перевірити, чи потрапляє ваша вулиця до плану знеструмлень.

Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки й подбати про запас води: точний час відновлення напруги може незначно зміщуватися залежно від ходу робіт.

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