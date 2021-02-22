Власть считает агентами Кремля всех, кто ее критикует, и недоволен тарифами, пенсиями и зарплатами.

Об этом заявил анархист и политический эксперт Михаил Чаплыга в своем блоге на YouTube «Чаплыга без вопросов».

Он подчеркнул, что избиратели президента ожидали от него борьбы с режимом Порошенко, когда человека могли засудить и даже посадить за политические взгляды. Но вместо этого действующий президент продолжил эту практику.

«Мы ждали, что он придет и уничтожит эту репрессивную машину и скажет «у нас нет политических сидельцев». Потому что мы за политику не судим, мы судим только за ущерб государству. А вместо этого он взял и возродил ту же самую машину», - говорит эксперт.

По его словам, человека нужно судить за материальный ущерб государству, а вот за пропаганду против действующего политического режима – нельзя всех называть «агентами Кремля», которых у нас с каждым днем становится все больше.

«Все, кто возмущаются тарифами – агенты Кремля. Все, кто критикует власть – агенты Кремля. Все, кто выходят и говорят, что у нас маленькие зарплаты и пенсии – агенты Кремля. Они собственными руками минимум 74% (граждан, – ред.), которые выступают против политического курса страны, сделали агентами русского мира», - заявил Чаплыга.

Он утверждает, что украинцам надо перестать бояться возмущаться и выступать за сильное государство и против властей, которые считают, что они вечные.

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