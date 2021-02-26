Пролоббированное владельцами агрохолдингов снижение НДС позволит предприятиям сверхприбыльной отрасли заработать дополнительные миллиарды в кризис. Об этом говорится в материале РБК-Украина.



Издание напомнило, что в конце прошлого года парламентское аграрное лобби, в частности из депутатской группы «Довира», добилось принятия закона о снижении до 14% НДС для поставщиков сырьевой агропродукции. Таким образом, за счет госбюджета, который недополучит из-за снижения налога, и без того прибыльная отрасль получит дополнительно 8,5 млрд грн. А пролоббировала это решение группа депутатов, которую связывают с аграрным олигархом Андреем Веревским.



«Едва ли не самая "аграрная" группа в Раде – "Довира". Группа появилась еще в начале декабря 2019 года, когда 17 депутатов-мажоритарщиков объединились и избрали своим председателем полтавского агрария Олега Кулинича. Депутаты этой группы, как принято считать в политикуме, ориентируются на совладельца агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского. Многие из них пришли в парламент из аграрного бизнеса», - говорится в материале.



РБК-Украина отмечает, что вопреки заявлениям инициаторов снижения НДС, это решение не приведет к падению цен на продукты питания для населения, а лишь увеличит прибыль отдельных агропроизводителей. Это вряд ли стоит считать верным государственным решением в условиях экономического кризиса, тем более что аграрии и без того стабильно имеют господдержку, в отличие от других отраслей, например, промышленности.



«В госбюджете на 2021 год предусмотрены дотации с/х производителям в сумме 4,5 млрд гривен, что на 0,5 млрд гривен больше, чем в 2020 году. Также заложена компенсация 0,672 млрд гривен из госбюджета на агрострахование. Тогда как, к примеру, на поддержку промышленности не выделено ничего. Также не стоит забывать, что в прошлом году, когда экономика падала, прибыль агропредприятий росла. Отчасти этому поспособствовали хороший урожай и благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках», - отмечается в материале.



Напомним, 17 декабря 2020 Верховная Рада приняла закон №3656, предусматривающий снижение ставки НДС с 20% до 14% для определенных сфер агросектора – в частности, для производителей зерновых, цельного молока, семечек подсолнуха, рапса и льна, и т.д.. Президент подписал закон лишь 22 февраля 2021 года.



Ранее президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко заявил, что снижение НДС только для производителей аграрного сырья приведет к банкротству отечественных перерабатывающих предприятий.



В свою очередь завотделом финансово-кредитной и налоговой политики Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Леонид Тулуш заявил, что снижение НДС для поставщиков молока может привести к росту цен на молочную продукцию: по его оценкам, потребителям придется дополнительно заплатить 5 млрд грн.