Журналист, общественный деятель Дмитрий Василец в программе «Что дальше» на канале «Знай24» прокомментировал санкции против украинских олигархов.

«Здесь мы видим конкретную еще одну попытку быстрого решения поставленных задач от наших заграничных партнеров. Как мы видим, НАБУ, САП и так далее очень тяжело работать в условиях такого жесткого противостояния. Потому что у наших олигархов политика основана на том, что они опираются на именно чиновников, свои схемы, договорняки и так далее – то, в чем они профессионалы. Они не опираются на украинский народ, и в этом их ошибка. Они опираются на то, что они купили, посадили на должность, люди зависят он них… И вот они управляемы, работают и всячески блокируют и защищают наших олигархов от заграничных. Эта схема плохо работает», - говорит журналист.

По его словам, в Украине не работает презумпция невиновности и Конституция.

«Презумпция невиновности просто испарилась у нас в стране. Конституция – на нее просто закрыли глаза», - констатировал общественный деятель.

Журналист отмечает, что если бы олигархи не боролись за свои интересы, а защищали украинский народ – сейчас украинцы защищали бы олигархов.

Ранее Politeka сообщала, что оборвалась жизнь известного олигарха .