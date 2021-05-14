По мнению политика, об укреплении демократии речь не идет. При этом очевидны попытки взять под контроль не только финансовые потоки, но и медиа

Идея деолигархизации экономики, в том числе путем принятия проекта закона о статусе олигархов, ведет Украину к модели управления, которая присуща тоталитарным странам вроде Беларуси и России.

Об этом заявил лидер партии "Украинская Стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман, пишет издание "Сегодня".

По мнению политика, об укреплении демократии речь не идет. При этом очевидны попытки взять под контроль не только финансовые потоки, но и медиа.

"Законопроект, который разрабатывает власть, не имеет ничего общего с укреплением демократии, а направлен, скорее, на укрепление власти правящей партии. Так называемая "деолигархизация" – это попытка взять под контроль независимые СМИ, посягнуть на свободу слова. Этот закон может превратить действующую власть в олигархов, а Украину – в Беларусь, Россию или другую недемократическую страну. Разве за это мы боролись? Нет. Закон должен быть один для всех", – отметил он.

Гройсман добавил, что сейчас нужно принять комплексную реформу, которая выведет деньги из политики, а также строго накажет тех, кто голосует за законы в обмен на ежемесячное вознаграждение в конвертах.

"Наша цель – быть не только членом ООН, НАТО или ЕС. Наша цель – стать бок о бок со всеми развитыми демократическими странами. Чтобы противостоять путинизму любой ценой", – подчеркнул политик.

Напомним, ранее ведущий эксперт Atlantic Council, экс-координатор санкционной политики Государственного департамента США Дэниэл Фрид предостерег украинскую власть от шагов, направленных на перераспределение экономических и медийных активов.