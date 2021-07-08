Непрофессиональные действия регулятора НКРЭКУ и правительства привели к срыву реформы рынка электрической энергии и сделали убыточными все государственные энергокомпании

Об этом заявил экс-премьер-министр (2016-2019) Владимир Гройсман в эфире телеканала «Украина24».

"Наше правительство внедряло новый закон О рынке электрической энергии. Это означало, что мы должны отсоединиться от Белоруссии и России и примкнуть к единому энергетическому пространству с нашими европейскими партнерами. Этого не происходит, к большому сожалению. Из – за той вакханалии и беспорядка, который они принесли сейчас, все абсолютно - и правительство, и регулятор, и парламент», - заявил Гройсман.

Экс-премьер подчеркнул, что срыв реформы привел к тому, что национальные компании оказались в убытках, зато страна импортирует электрическую энергию в Белоруссии и России.

"Это все происходит не просто так, кто-то за этим стоит, кому-то это все выгодно и кто-то на этом зарабатывает бешеные деньги, пока страна страдает. Поэтому это абсолютный беспорядок и непрофессионализм», - подытожил Гройсман.

Напомним, в июле обострился кризис в энергетике, который привел к резкому падению цен ниже себестоимости производства. Эксперты нашествия причиной этому манипуляции трейдеров-спекулянтов.

4 июля НКРЭКУ лишь временно, на 4 дня, запретила трейдерам подавать заявки на продажу тока ниже реальной себестоимости его производства на АЭС.

Однако госпредприятия «Энергоатом» и «Центрэнерго» назвали эти шаги недостаточными. 6 июля состоялось совещание в Минэнерго, по результатам которого министр Герман Галущенко в очередной раз призвал регулятор НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров и посредников на энергорынке.