Политтехнолог Юрий Подорожний рассказал, какие основные функции и задачи выполняет наука политология, а также назвал виды политики по разным критериям классификации.
Об этом он рассказал в своей программе «Антишпора от Подорожнего».
«Политика является сферой деятельности, предмет которой - завоевание, содержание и использование государственной власти», - отметил Подорожний.
По его словам, к функциям политологии обычно относят теоретико-познавательную, заключающуюся в разработке теорий, концепций, гипотез, формулировании закономерностей развития политических явлений; методологическую, заключающуюся в разработке теоретического инструментария исследования политических явлений и процессов; прикладную, включающую разработку политических технологий, рекомендаций по осуществлению политических действий, проведение политических кампаний.
Также, добавил политтехнолог, политология несет мировоззренческую функцию формирования мировоззрения личности, ее политической социализации, передачу ей знаний о политической сфере общественной жизни, правах, свободах и обязанностях гражданина, а также прогностическую, которая заключается в способности предвидеть перспективы политических процессов, последствия принятия и исполнение политических решений.
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«Следовательно, политика является сферой деятельности, предмет которой – завоевание, содержание и использование государственной власти. Субъекты политики – индивиды, группы, учреждения, участвующие в политике. Объекты политики – явления общественной жизни, на которые направлена деятельность субъектов политики», - отметил Подорожний.
Он также назвал виды политики, которые выделяют в зависимости от ее субъектов и носителей власти – на государственную, партийную и так далее., в зависимости от сферы – на внешнюю, экономическую, социальную, военную; от уровня деятельности – на локальную, региональную, национальную, международную.
«В политике неизбежны конфликты, но ее цель – создание институтов, обеспечивающих их разрешение», - добавил Подорожний.
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