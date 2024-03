У нас довольно много влиятельных и известных академических персон – профессоров, академиков, научных деятелей – начинают активно выступать и, скажем так, винить позицию Штатов относительно того, что мы как бы подогреваем ситуацию в вашей части Европы. Это еще больше проявляется на фоне прошедших выборов в россии. Я говорю о таких известных в мире фигурах, как, например, Джеффри Сакс, Стивен Коткин, Джон Миршаймер, Ноам Хомский, Виктор Хэнсон.

К примеру, тот же экономист Джеффри Сакс часто вступает на разных площадках и винит США в том, что наша страна как бы персонально задирается перед россией, что США максимально пытались воспользоваться Украиной, как инструментом, и сами, мол, довели ситуацию до такого уровня конфликта, который есть сегодня. Мол, возможно, уже и нет смысла Америке участвовать в его разрешении... Такого плана точки зрения сейчас высказываются известными у нас людьми. Подобные темы начинают проявляться по причине, которая мне лично не очень понятна. Но, это очевидно происходит на фоне выборов в россии.

В США слишком много не говорили о выборах в рф. Кроме того, что это был чистый фарс и что результаты были всем понятны еще задолго до дня голосования. Говорят, что все было скоординировано властью рф и такой высокий результат у «победителя» – просто прикрытие диктатуры. Больше 87% голосов у путина – это не просто много, это ненормально.

Анализ в США выборов в россии, если резюмировать, выглядит так:

Первое – крайне сильно там работает пропаганда. Второе – россияне все же предпочитают иметь в лидерах очень жесткую диктаторского типа фигуру, в которую и превратился путин в итоге. Третье – полным ходом в рф происходит манипуляция общественным настроением. Люди там понимают, что если не будут голосовать «за», то у них возникнут неприятности и будут негативные последствия. «Стадный инстинкт» срабатывает.

Итак: их политическая культура, их «стадный инстинкт» и их тотальная пропаганда – такое резюме содержания выборов президента россии делают аналитики в США. Единственная дискуссия тут может быть лишь вокруг того, что мощнее там работает – или пропаганда, или желание видеть в президентах такого себе cool man, или манипуляции обществом.

Да, у нас звучат позиции, что путин – диктатор, что таких нужно усмирять и так далее. Но, академическая часть американского общества, как и представители экстремальных направлений политикума (и справа, и слева), говорят о том, мол, какой смысл кого-то обзывать и оскорблять, когда нужно сделать главное – остановить эту войну. А, мол, только говорить о том, что кто-то плохой человек, подонок, бандит или диктатор – это ничего не даст. Путин – продукт своей среды и такова уж данность.

В США сейчас все очень заняты выборами. И Украина отходит немного на второй план. О ней говорят, но меньше. О россии говорят значительно больше, но в контексте того, кого рф больше компрометирует – кандидата от демократов или кандидата от республиканцев. Если конкретнее – больше на Байдена или больше на Трампа влияет рф.

Фактор россии в наших выборах рассматривается в отрицательном ключе в любом случае. Привязка одного или другого кандидата к рф оценивается исключительно в негативном свете. У нас говорят, что подобная связка – крайне плохо и что россия все равно – зло, опасность, ядерная кнопка, диктатура, агрессия и так далее. Это уже дискуссия о том, как мир будет дальше функционировать и что именно победит в итоге – непонятные для цивилизованного мира диктатуры, где царит культ личности какого-то «стронгмэна», или пусть и несовершенная, неуклюжая, проблемная, но демократия. Понятно, что цивилизованный мир предпочтет демократию.

Из общения с разными аналитиками и политиками в США я могу сделать вывод, что все же есть и некий позитив в том, что мы знаем, кто именно будет руководить россией последующие годы. Мы его знаем, изучили и лучше понимаем, чем если бы в кремль пришел кто-то другой. Есть такое выражение: «Better the devil you know than the devil you don’t». Часто лучше иметь дело с кем-то или чем-то, кого знаешь и кто «близок», чем рисковать с неизвестным человеком или вещью – так это толкуется.

Каким путем воспользоваться тем, что мы знаем кто такой путин и какая россия при нем? Каким путем добиваться результата, хорошо зная и понимая своего оппонента? Тут, я думаю, что сам факт, что мы знаем и понимаем (как в дзюдо) какие приемы и когда смогут сработать в направлении россии, существенно поможет внешней политике США.

США имели достаточно времени и возможностей хорошо изучить антагониста.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)