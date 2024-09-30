Лидер партии Герберт Кикль уже стал предметом обсуждения из-за своих пророссийских взглядов, вызывающих беспокойство в Брюсселе и Киеве.

Австрийская партия свободы набрала на 3% больше правящей консервативной Народной партии (ÖVP), которая набрала 26,5%. Социал-демократическая партия (SPÖ) получила 21%, а "зеленые" и NEOS - 8% и 9% соответственно. Однако ни одна из партий не смогла получить абсолютное большинство, что затрудняет формирование правительства.

Кикль не скрывает своих симпатий к венгерскому премьеру Виктору Орбану, заявляя, что для него "примером является Венгрия". Партия FPÖ выступает против поддержки Украины, считая нейтралитет Австрии важным аспектом. Кикль предлагает остановить финансирование вооруженных поставок в Киев, что может усугубить ситуацию на востоке Европы.

У партии также есть планы по миграционной политике. Она обещает остановить подачу новых заявок на предоставление убежища и инициировать "реэмиграцию" для тех, кто не сумел ассимилироваться. Эти идеи нашли отклик у части избирателей, обеспокоенных ростом мигрантов в стране.

Этот результат выборов наряду с усилением ультраправых в Европе становится частью общей тенденции, которая может угрожать стабильности региона. На фоне эскалации российско-украинского конфликта новое правительство Австрии может отказаться от традиционных европейских ценностей и сотрудничества с Украиной.

Источник: bbc .

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