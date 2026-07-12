Політолог Руслан Бортник прокоментував заяву президента Чехії про те, що Україна має 2 місяці на переговори, путіна треба дотиснути, адже після виборів до Держдуми в рф оголосять мобілізацію, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Справді, констатує експерт, зараз росія трохи має зв’язані руки, зв’язана спробами не трясти внутрішню стабільність до парламентських виборів у росії, а після них, звичайно, руки розв'яжуться, і тоді кремль може піти на додаткову мобілізацію, вона потрібна для розтягування фронту, для початку підготовки того ж наступу на Київ. Крім того, додає він, росія може піти на серйознішу ескалацію щодо ядерної зброї та якихось інших дій, які зараз лякають російське суспільство.

«Злякане російське суспільство на виборах візьме і не проголосує за «Єдину росію», а проголосує за якихось нових людей, що не означає розвалу російської системи управління, але означає ускладнення управління політичними процесами всередині рф. Тому після виборів росія може піти на це. Захід це також розуміє. І тому Трамп і Європа поспішатимуть до 20 вересня досягти хоча б перемир'я», – стверджує Руслан Бортник.

Reuters та інші західні медіа, розповідає експерт, пишуть, що путін має намір іти на ескалацію, відкидає всі заклики до переговорів, до зупинки по лінії фронту, удари по НПЗ лише зміцнили рішучість путіна продовжувати війну, він упевнений, що росія скоро захопить весь Донбас. Тим часом Пєсков, додає він, заявив, що подальша ескалація може призвести до продовження тривалості війни і намірів росії зробити велику зону безпеки, велику буферну зону.

«Так, не схоже, що росія відмовилася від своїх цілей щодо окупації території України, руйнування українського військового потенціалу і потенціалу до опору. Ще й ці заяви Пєскова. Я говорив, що цю буферну зону росія оголосить своєю законною метою, і це може свідчити про поступове формування військових і політичних планів щодо всіх прикордонних областей України, зокрема щодо деяких обласних центрів, наприклад Харкова та Сум. Сил для цього сьогодні недостатньо, але керівництво намагається переконати російське суспільство у тому, що іншого варіанта, окрім війни, нема», – пояснює Руслан Бортник.

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