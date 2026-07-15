Політолог Руслан Бортник заявив, що зі смертю Ліндсі Грема Україна втратила свого найбільшого лобіста в США, але все ж таки це не вплине на міжнародні відносини і рішення, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Примітно, зазначає експерт, що напередодні смерті Ліндсі Грем заявив про дзвінок з Білого дому, про те, що просуватимуть законопроєкт про пекельні санкції проти росії. Як він нагадує, йдеться про тарифи у розмірі 500% для країн, які торгують із москвою, це головний важкий інструмент. Проте, додає експерт, цей законопроєкт має ще співавтора – сенатора Блюменталя, очевидно, тепер він буде головним у цьому процесі.

«Смерть Ліндсі Грема має радше інформаційно-політичний ефект, ніж реальний вплив на міжнародні відносини, оскільки його місце швидко займуть інші постаті. І все ж таки якусь вирішальну роль Ліндсі Грем не грав», – стверджує Руслан Бортник.

У США ж, розповідає він, приспущені прапори за розпорядженням Трампа, хоча сам Трамп зробив дуже дивну заяву про те, що треба завершити війну, але Ліндсі Грему хотілося більше, напевно, щоб вона тривала, ніж завершилася.

«Є лише одна небезпека. Наразі завершуються дослідження причин смерті Ліндсі Грема. Заявлено, що це серцева хвороба, але ще не провели токсикологічну експертизу. І якщо це дослідження виявить будь-які зовнішні причини, це буде ядерна політична бомба, бо конспірологічні кола говорять про те, що це його смерть може бути пов'язана із поїздкою до України. Подивимося. Але кардинально на ситуацію це не вплине. Збити на деякий час фон може, відкласти законопроєкт про пекельні санкції на якийсь час може, поки пройде похорон, поки не перезавантажиться політичний баланс. Ну, і втрачено одного з найбільших лобістів України у Вашингтоні», – пояснює Руслан Бортник.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман пояснив, що Ліндсі Грем не просто так помер після візиту до Києва і прогресу із санкціями проти рф.

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