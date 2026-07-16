Військовий експерт Олег Старіков пояснив, що Європа готується до війни проти росії, а росія – проти Європи, між ними невирішене питання – хто буде третім нарівні зі США та Китаєм, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Президент Чехії Петр Павел заявив, що після виборів у росії розпочнуться відповідні заходи, мобілізація. Я спеціально зазначив, що це чеський президент. Мобілізація – це не початок війни, це вже війна. Але ця війна вже буде не проти нас, тобто мобілізація не щодо України. Це підготовка великої війни між росією і Європою», – стверджує Олег Старіков.

За словами експерта, ми просто все, що робить росія, оцінюємо щодо себе, як, наприклад, це було з Білоруссю, бо там були розвідознаки, але не завжди йдеться про Україну. Як він пояснює, Європа теж готується воювати з росією, і росія так вважає, адже почалося зміцнення східного флангу НАТО, вже будують бази, Фінляндія заявляє про готовність розмістити на своїй території ядерну зброю, це теж розвідознаки. Міністр оборони Німеччини, розповідає експерт, вирішив набрати 300 тисяч військовослужбовців, це теж не просто так, тобто обидві сторони готуються до війни.

Як він пояснює, вся суть у тому, що зараз йде у світі фазова криза, адже США гегемон, Китай піднявся, але росія постійно говорить про багатополярний світ, тобто не хоче приєднатися до жодного гегемона, і Європа, до речі, теж, що показав саміт НАТО.

«Тобто виходить завдання трьох тіл. Згадуємо небесну механіку. Чому війна між росією та Європою? Тому що між ними вирішується, хто буде цим третім тілом, третьою державою, яка балансуватиме між Штатами та Китаєм. Саме тому між ними можлива війна. Але чи буде вона гаряча, не знаю», – підсумовує Олег Старіков.

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