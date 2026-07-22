Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що європейські країни будуть ставити Україні різні вимоги, але вступити у ЄС треба, інакше Україна не зможе розвиватися, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Поляки, угорці тощо ведуть з нами переговори з позиції сили. Відчуваєте різницю? Шантажують чи ведуть переговори з позиції сили? Позиція поляків і угорців у цих переговорах сильніша, ніж наша, бо вони вже члени Євросоюзу, їм нічого не треба. Вони такі сидять і кажуть: «Вступайте, але ми хочемо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10». А ми сидимо і нікого змусити не можемо. Тому це називається переговорами. У того боку позиція сили. У нас позиція слабкості. Давайте шукати наші сильні моменти», – пояснює Михайло Шейтельман.

Проте, стверджує він, треба розуміти, що Україні нікуди не подітися від якогось митного союзу, ми маємо надто маленький ринок, щоб займатися самостійним розвитком. У Тайожний союз, констатує експерт, ми не хочемо, потрібен інший, частиною Китаю, Туреччини чи США Україна стати не може, але можна вступити у ЄС.

«Нам точно в сучасному світі не вижити без величезного ринку поряд, частиною якого ми є, щоби побудувати дорослу, справжню економіку. Тому, так, на жаль, нам потрібно у Євросоюз. Можливо, це буде не Євросоюз, можливо він завтра зміниться і ми створимо новий. Як завгодно. Головна умова – ми не можемо залишатись однією ізольованою ось так по колу країною», – пояснює Михайло Шейтельман.

До того ж, зазначає експерт, Швейцарія, Норвегія та інші розвинені європейські країни, які начебто не перебувають у Євросоюзі, насправді перебувають у європейській економічній спільноті, вони політично не перебувають, а економічно теж нікуди не діваються.

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