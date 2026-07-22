Політолог Руслан Бортник пояснив, що новий прем'єр Британії Енді Бернем підтримуватиме Україну, співпраця буде, але очевидно, без нових зобов'язань, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Я думав, на кого мені найбільше Бернем схожий. Він мені найбільше схожий на Мерца: теж колишній мер, теж орієнтир на внутрішню економіку, на вирішення господарських завдань насамперед, але доводиться займатися і геополітикою», – стверджує Руслан Бортник.

Саме тому, констатує він, перший міжнародний дзвінок Бернема був Трампу, тому що співпраця зі США для Британії залишається ключовим геополітичним важелем і опорою. І потім, продовжує експерт, був дзвінок до Зеленського, Бернем підтвердив свої зобов'язання перед Україною: військово-технічна допомога, Антибалістична коаліція та спільна українсько-британська балістична ракета Nightfall, аналог «Іскандера», яка має вже до кінця 2027 року в промислових масштабах поставлятися в Україну.

«Але проблема в тому, що, ймовірно, цей прем'єр-міністр уже приходить по кістках своїх попередників. Нагадаю, це 4-й чи 5-й прем'єр-міністр за роки війни в Україні. Він робитиме висновки з невдачі своїх попередників, і його фокус таки буде внутрішній», – наголошує Руслан Бортник.

Тому, розмірковує експерт, додаткових зобов'язань перед Україною новий британський уряд, ймовірно, вже не братиме. Загалом, констатує він, ми підходимо до порога можливостей співпраці з нашими західними партнерами, зокрема з урахуванням їхніх внутрішніх криз.

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