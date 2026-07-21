Про це він розповів у своєму блозі.

Насправді, розповідає експерт, проблеми з 21-м пакетом санкцій проти росії виникли не тільки через Грецію, взагалі 8 країн виступали проти нього, зокрема, Франція, Нідерланди, Бельгія на початковому етапі. А річ у тому, пояснює він, що санкції ЄС проти росії досягли піку, далі вводити їх небезпечно для європейських ринків, тим паче на тлі кризи в Ормузькій протоці, проблем із транспортуванням у Чорному морі.

«Крім того, Трамп показує приклад, адже США, коли їм вигідно, скасовують санкції. І тому нові пакети санкцій проти рф у Європі порівнюють вже з порожньою коробкою, мовляв, пакет є, а всередині нічого практично не залишилося. Ці нові обмеження починають більше бити по Європі, ніж по москві. Думаю, що Європа підійшла до межі, коли вона змушена буде змінювати політику, відмовляється чисто від санкцій і переходити на політику якихось торгів, технологічних обмежень», – пояснює Руслан Бортник.

Проте, зазначає експерт, багато залежатиме від того, чи ухвалять у США законопроєкт Ліндсі Грема, чи не запустять США моду на санкції проти третіх країн, проти Китаю. Водночас, підкреслює експерт, це може просто розколоти світ на Глобальний Південь і Північ-Захід, і навряд чи Китай терпітиме такі санкції, як показала тарифна війна, Китай запроваджуватиме контрсанкції, і глобальна світова система просто почне розколюватись.

«Ось такі ось ефекти ми спостерігаємо. Тому США не можуть поки що собі дозволити таку політику, але після виборів подивимося. Не факт, що США не переглянуть у цій частині. І, відповідно, Європа обмежена в інструментах. Все, що можна було відрізати, навіть болісно, ​​Європа вже відрізала. Все, що ще можна відрізати, не факт, що завдасть шкоди москві, але однозначно завдасть великої шкоди Європі», – підсумовує Руслан Бортник.

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