Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко розповів, що після саміту НАТО в Анкарі зрозуміло, що США будуть діяти жорсткіше проти росії, тепер вони ставлять на Україну, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Після саміту НАТО в Анкарі, зауважує експерт, путін досі мовчить, очевидно, чекає дзвінка Трампа, якого досі не було. А американці, констатує він, очевидно, опрацьовують усе, що проговорили з українською делегацією, і напрацьовують предмет для розмови з путіним.

«Очевидно, зараз курс США стане дещо жорсткішим щодо росії, принаймні він не буде жорстким щодо України. Це факт. Тобто тут нас усіх можна привітати, ми бачимо, що зараз вітер зі США подув в українські вітрила, і дай Боже, щоби це було якомога довше. Дай Боже, щоби це давало нам можливість утримувати ініціативу», – коментує Олександр Мусієнко.

Можливо, звучить парадоксально, міркує він, але ескалація зараз грає на Україну, саме завдяки ескалації, прояві сили ми можемо написати параметри мирної угоди з росією. До того ж, підкреслює експерт, про це сказав і сам Трамп, він підтвердив це.

«Кошти зараз будуть. Зараз піде просто маса грошей, інвестицій у виробництво озброєнь. Маса. От повірте мені, ухвалені рішення це чітко демонструють, треба захищати Європу від можливого нападу росії і підтримати Україну. Тому зараз фактично йдеться не про те, що треба знову десь зустрітися в Анкоріджі. Нарешті почута пропозиція України, що з росією треба говорити мовою сили. І тут може діяти тільки примус до миру. Чергові зустрічі десь на Алясці втратили жоден сенс, вони не працюють. Тому тільки примус до миру через посилення України. Ось що потрібно робити. І нам цим шансом треба скористатися. Тож треба в цьому напрямку працювати», – стверджує Олександр Мусієнко.

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