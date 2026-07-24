Політолог Руслан Бортник прокоментував заяву Міноборони Білорусі про те, що вони не бачать загрози агресії з боку НАТО чи України, і пояснив, що за цим стоїть, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Білорусь намагається зняти напругу навколо себе, навколо своїх кордонів. Це не лише питання безпеки, це питання економіки. Білорусь залишається однією з ключових транзитних зон для міжнародної торгівлі, зокрема китайської та російської. Тому вона не зацікавлена ​​зараз в ескалації», – пояснює Руслан Бортник.

Ці примирливі заяви, констатує експерт, – це спроба сказати, що в Білорусі все гаразд, ніякої напруги немає, тим паче ймовірності війни немає, що на НАТО ніхто нападати не збирається, що для Європи немає загроз із цього боку.

Адже, зазначає він, у самій Європі звучать зовсім інші тези, західна преса пише статті про загрози, наприклад, про 5 сценаріїв нападу росії, 3 з яких передбачають атаку саме з боку Білорусі. Тож, констатує експерт, усіма цими заявами Білорусь намагається розрядити ситуацію після періоду загострення.

«Але, схоже, неформально сторони домовились між собою. Мається на увазі між Україною та Білоруссю, бо вже більше справді про ретранслятори заяв немає, стоїть тиша. Чи були вони, не були? Ми не знаємо. Працювали вони, чи не працювали? Теж абсолютно стверджувати не будемо. Але настав період тиші, сенс якої, напевно, насамперед у тому, щоб забезпечити якісь торгові потоки, які зараз дуже потрібні Європі зокрема», – підсумовує Руслан Бортник.

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