Під час проведення ремонтних робіт діятимуть графіки відключення світла у Житомирській області на 31 грудня.

Графіки відключення світла в Житомирській області на 31 грудня вводяться в частині регіону, там будуть проводити планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Житомиробленерго».

Енергетичні служби повідомляють, що запровадження тимчасових обмежень електропостачання зумовлене виконанням планових технічних та ремонтних робіт на електромережах. У зв’язку з цим 31 грудня в Житомирській області застосовуватимуться графіки відключення електроенергії на період проведення робіт.

З 9 до 17 години електрику вимикатимуть у населеному пункті Краснопілка за адресами:

Заводська 58, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74.

Польова 53, 57, 63, 65.

Також обмеження вводяться в населеному пункті Велика Хайча з 9 до 17 години на вулицях:

Академіка Тутковського 66.

Залізнична 36, 5.

Молодіжна 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 2, 20, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 28, 28А, 2А, 3, 30а, 32, 34, 36, 36/1, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 5/1, 50, 52, 52/1, 54, 5А, 6, 7, 7А.

Овруцька 10.

Садова.

У селі Ворсівка знеструмлення відбуватимуться у той самий часовий проміжок — з 9:00 до 17:00. На 8 годин поспіль вимикатимуть електрику за адресами:

Козлова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24А, 27, 28, 28б, 3, 30, 31, 31А, 32, 33, 39, 4, 5, 6, 8.

Лесі Українки 33, 8.

Міхала Биліни 14, 17, 8-1.

Молодіжна 7.

Монякіна 1, 9.

Польова 2, 4, 5.

Центральна 28, 35.

У місті Малин електропостачання буде тимчасово припинене з 09:00 до 17:00 за адресами:

Антоновича 10, 12, 14, 19, 21

Будівельників 1/14, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 9

Володимира Кудри 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 8

Довженка 11, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 27, 3, 5, 6, 7, 9

Щербівська 1, 10, 12, 14, 18, 22, 23, 3, 4, 6, 8

Каштановий 4, 6

Актуальні списки адрес та час відключень доступні на офіційному сайті «Житомиробленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber і Telegram.

