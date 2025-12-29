Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі допомагає людям стабілізувати життя.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі передбачає державну підтримку у вигляді тимчасового проживання, повідомляє Politeka.

Кожна українська сім’я або окрема особа може отримати домівку за місцем фактичного проживання на строк до одного року з можливістю продовження, якщо немає змоги знайти власний дах над головою.

Мінімальна площа визначена на рівні шести квадратних метрів на людину. Рішення про надання безкоштовного житла для ВПО в Запоріжжі ухвалюється на основі бальної системи оцінки потреби, що дозволяє об’єктивно визначати пріоритети.

Першочергове право на отримання приміщення мають багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні, люди, які втратили працездатність, а також пенсіонери, чиї будинки або квартири стали непридатними для проживання через війну.

Програма забезпечує базові умови для комфортного проживання, включаючи безпечні приміщення та можливість самостійного приготування їжі. Крім того, передбачена допомога у веденні домашнього господарства та соціальна підтримка для переселенців.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі допомагає людям стабілізувати життя, відчути безпеку та отримати мінімальні умови для побуту. Щоб скористатися програмою, громадянам потрібно стати на облік у центрі надання адміністративних послуг, виконавчому органі міської ради або районній державній адміністрації.

Після подання документів на кожну особу чи сім’ю заводиться облікова справа, присвоюється індивідуальний номер, за яким здійснюється подальша ідентифікація та контроль за розподілом помешкань.

