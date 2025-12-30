Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі передбачає щомісячні виплати для вразливих груп населення, які потребують підтримки на проживання.

Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі інколи не надходить вчасно через технічні або адміністративні причини, повідомляє Politeka.

Розмір грошової допомоги для ВПО у Запоріжжі складає 3 000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 000 гривень для всіх інших категорій отримувачів.

Виплати призначаються на шість місяців з місяця звернення, а далі держава може автоматично продовжити їх на наступний період.

Щоб не втратити кошти, переселенцям важливо заздалегідь перевіряти, чи продовжена їм соцпідтримка на наступні шість місяців. Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі гарантується без додаткового звернення лише певним категоріям.

Це особи пенсійного віку з невеликою пенсією, люди з інвалідністю I або II групи, діти з інвалідністю до 18 років, діти із важкими захворюваннями, сироти та ті, хто перебуває під опікою або піклуванням, а також опікуни і прийомні батьки.

Інші отримувачі повинні самостійно контролювати ситуацію і подавати заявки для подовження соцпідтримки. Причини, чому виплати не надходять, можуть бути різними. Часто підтримка не продовжується автоматично, навіть якщо зміни у статусі переселенця не відбулися.

У таких випадках можна втратити щомісячну зимову підтримку у розмірі 6 500 гривень. Тому важливо не чекати затримок, а заздалегідь звертатися до Пенсійного фонду для уточнень.

Для цього переселенцям необхідно зателефонувати до контакт-центру Пенсійного фонду за номерами 0 800 503 753, (044) 281-08-70 або (044) 281-08-71.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: хто має можливість заробляти від 20 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: як він тисне на українців.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області: переселенців чекає нова програма підтримки, що відомо.