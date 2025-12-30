Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що Лавров заявив про нібито атаку на резиденцію путіна для того, щоб виправдати обстріл України на Новий рік і зірвати мирні переговори, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Для якого з бовдурів підготовлено промову цього ідіота? Зрозуміло, що для Трампа. Більше немає для кого. Навіщо росіянам знадобилося обманювати Трампа черговими казками про те, що ми всю ніч бомбардували резиденцію путіна? Ну, по-перше, у росії ж куди не плюнь – скрізь резиденція путіна. У них у кожній області цих резиденцій понатикано, скрізь суцільний путін. Тобто нам важливо було його золоту ванну і золотий унітаз пошкодити, мабуть, нашими безпілотниками. Інакше навіщо б ми вночі бомбили резиденцію путіна, де немає путіна? Ми ж знаємо, що він на командному пункті прямо на фронті у формі вештається. Ну, пояснюю, навіщо Лаврову вся ця історія», – коментує Михайло Шейтельман.

Як він пояснює, Трамп же обіцяв після переговорів із Зеленським знову зателефонувати путіну, а не зателефонував, як і не приїхав до Будапешту, і ось росіяни вирішили, що треба щось робити. Тим паче, констатує експерт, що росія все одно готує масований обстріл України на Новий рік, з 2022 року у нас не було жодного спокійного Нового року, тож атака спланована, скасовувати її не хочуть, але начебто переговори.

Тобто, наголошує він, якщо просто так обстріляти Україну, то Трампу це не сподобається, він же постійно говорить, що майже про все домовився з путіним, путін хоче миру і бажає процвітання Україні, а тут сам путін його ж і підставить, а коли була атака на резиденцію, то переговорна позиція росії змінилася.

«І друге – росіянам тепер потрібно проясняти деякі речі. Мабуть, Трамп не так зрозумів їх із усіх розмов. І росіяни тепер хочуть сказати, що не Трамп дурень і все неправильно зрозумів, а через те, що злочинний київський режим їх атакував, вони змінюють свою позицію. Тобто залишити собі повний простір у так званих переговорах. Ось така казочка», – підсумовує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Бізяєв заявив, що спочатку треба вирішити питання демобілізації, реабілітації, а вже потім думати про референдум.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман дав прогноз, як і коли закінчиться російсько-українська війна: «У цьому сенсі я у Трампа вірю».