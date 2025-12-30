Новий графік руху поїздів у Львівській області вводиться на новорічні свята, зокрема частина популярних експресів не курсуватиме, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".
У новорічні свята "Укрзалізниця" тимчасово скасовує десятки конкретних приміських і регіональних поїздів у різні дати. Перед поїздкою пасажирам варто обов’язково перевіряти новий графік руху поїздів у Львівській області, адже зміни стосуються саме окремих рейсів, а не напрямків загалом.
Причиною змін у графіку руху стало традиційне зменшення пасажиропотоку у період новорічних та різдвяних свят, коли значна частина українців рідше користується приміським залізничним сполученням. У цей час попит на поїздки на окремих напрямках істотно скорочується, що й зумовлює коригування розкладу.
В "Укрзалізниці" наголошують, що мова йде виключно про тимчасові обмеження курсування окремих поїздів, а не про закриття маршрутів чи їх скасування на постійній основі. Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти актуальний розклад перед плануванням поїздок, особливо в період з 31 грудня 2025 року до перших чисел січня 2026 року.
Так, 31 грудня 2025 року не курсуватимуть такі приміські поїзди:
- №6125 Львів-Приміський – Шкло-Старжиська;
- №6002/6001 Львів-Головний – Рава-Руська.
1 січня 2026 року тимчасово скасовано курсування наступних поїздів:
- №6126 Шкло-Старжиська – Львів-Приміський;
- №6001/6002 Рава-Руська – Львів-Головний;
- №6311 Ковель-Пасажирський – Вижва;
- №6314 Вижва – Ковель-Пасажирський.
Крім того, окремі обмеження заплановані й на інші дні січня. Зокрема, 2 січня 2026 року не курсуватиме приміський поїзд №6018 Сянки – Львів-Приміський.
