Новий графік руху поїздів у Львівській області вводиться на новорічні свята, зокрема частина популярних експресів не курсуватиме, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

У новорічні свята "Укрзалізниця" тимчасово скасовує десятки конкретних приміських і регіональних поїздів у різні дати. Перед поїздкою пасажирам варто обов’язково перевіряти новий графік руху поїздів у Львівській області, адже зміни стосуються саме окремих рейсів, а не напрямків загалом.

Причиною змін у графіку руху стало традиційне зменшення пасажиропотоку у період новорічних та різдвяних свят, коли значна частина українців рідше користується приміським залізничним сполученням. У цей час попит на поїздки на окремих напрямках істотно скорочується, що й зумовлює коригування розкладу.

В "Укрзалізниці" наголошують, що мова йде виключно про тимчасові обмеження курсування окремих поїздів, а не про закриття маршрутів чи їх скасування на постійній основі. Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти актуальний розклад перед плануванням поїздок, особливо в період з 31 грудня 2025 року до перших чисел січня 2026 року.

Так, 31 грудня 2025 року не курсуватимуть такі приміські поїзди:

№6125 Львів-Приміський – Шкло-Старжиська;

№6002/6001 Львів-Головний – Рава-Руська.

1 січня 2026 року тимчасово скасовано курсування наступних поїздів:

№6126 Шкло-Старжиська – Львів-Приміський;

№6001/6002 Рава-Руська – Львів-Головний;

№6311 Ковель-Пасажирський – Вижва;

№6314 Вижва – Ковель-Пасажирський.

Крім того, окремі обмеження заплановані й на інші дні січня. Зокрема, 2 січня 2026 року не курсуватиме приміський поїзд №6018 Сянки – Львів-Приміський.

