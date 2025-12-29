Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області планують запровадити з 1 січня 2026 року через перегляд вартості вивезення та обробки побутових відходів у Заводській громаді, повідомляє Politeka.

За даними місцевої ради, чинні тарифи більше не покривають фактичні витрати підприємства на сміттєзбирання та утилізацію, а також не враховують подорожчання матеріалів і робіт.

Для мешканців багатоквартирних будинків плата зросте на 14,95 грн на людину — із 33,85 до 48,80 грн. Власники приватних будинків сплачуватимуть на 12 гривень більше — із 25 до 37 грн. Для бюджетних установ підвищення складе 2,55 грн, а для інших споживачів — 2,94.

Місцева влада підкреслює, що нові розцінки економічно обґрунтовані та спрямовані на стабільне функціонування комунальної інфраструктури. Жителі можуть подавати зауваження або пропозиції з 23 по 30 грудня 2025 року особисто у КП «Заводське-2010» або на електронну адресу підприємства.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області дозволить забезпечити належне обслуговування населення та гарантувати безперебійний вивіз сміття, а також стане черговим кроком до приведення місцевих платежів у відповідність до реальних витрат.

Крім того, у Полтавській області ціни ростуть також і на продукти.

Аналітики ринку фіксують зростання вартості у кількох ключових категоріях. Найбільші зміни торкнулися овочевої групи, бакалійних товарів та молочної продукції, які мають стабільний попит серед споживачів.

Регулярне відстеження ринкової динаміки допомагає домогосподарствам точніше планувати закупівлі й утримувати бюджет під контролем, адже навіть незначні зміни помітно відчуваються під час щотижневих витрат.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що сильно зросло в ціні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: що необхідно для отримання.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області: як воно вплине на домогосподарства.