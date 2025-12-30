Графіки відключення світла в Одеській області на 31 грудня діятимуть в останній день 2025 року в частині населених пунктів через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.
Про тимчасові обмеження попередили фахівці ДТЕК «Одеські електромережі».
З'явився детальний графік відключення світла в Одеській області на 31 грудня. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, будуть проводитись профілактичні роботи.
Проводитиметься профілактичні роботи у межах Окнянської селищної територіальної громади. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії з 08:00 до 19:00 у таких населених пунктах:
- с. Антонівка: вул. Мирна
- с. Римарівка: вул. Каштанова, Одеська, Степова, Шевченка, пров. Західний, пров. Зоряний.
Також варто готуватися до вимкнень електроенергії з 08:00 до 19:00 години у таких населених пунктах:
- в селі Любомирка;
- в селі Мурована, вул. Центральна.
У межах Вeликoбуялицькa сільська територіальна громада також вводяться обмеження. Світла не буде з 8 до 17 години в таких селищах:
- Буялик вул. Центральна
- Петрівка вул. Фінська
31 грудня будуть діяти профілактичні роботи у Біляївці. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії з 8.00 до 20.00 (12 годин поспіль) на таких вулицях:
- Костіна,
- пров. Костіна,
- Придністровська.
Жителів регіону закликають завчасно врахувати заплановані перерви в електропостачанні та підготуватися до можливих незручностей. Актуальну інформацію щодо графіків і адрес можна уточнювати в офіційних повідомленнях ДТЕК «Одеські електромережі».
