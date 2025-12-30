Графіки відключення світла в Одеській області на 31 грудня варто врахувати під час планування свого дня.

Графіки відключення світла в Одеській області на 31 грудня діятимуть в останній день 2025 року в частині населених пунктів через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили фахівці ДТЕК «Одеські електромережі».

З'явився детальний графік відключення світла в Одеській області на 31 грудня. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, будуть проводитись профілактичні роботи.

Проводитиметься профілактичні роботи у межах Окнянської селищної територіальної громади. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії з 08:00 до 19:00 у таких населених пунктах:

с. Антонівка: вул. Мирна

с. Римарівка: вул. Каштанова, Одеська, Степова, Шевченка, пров. Західний, пров. Зоряний.

Також варто готуватися до вимкнень електроенергії з 08:00 до 19:00 години у таких населених пунктах:

в селі Любомирка;

в селі Мурована, вул. Центральна.

У межах Вeликoбуялицькa сільська територіальна громада також вводяться обмеження. Світла не буде з 8 до 17 години в таких селищах:

Буялик вул. Центральна

Петрівка вул. Фінська

31 грудня будуть діяти профілактичні роботи у Біляївці. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії з 8.00 до 20.00 (12 годин поспіль) на таких вулицях:

Костіна,

пров. Костіна,

Придністровська.

Жителів регіону закликають завчасно врахувати заплановані перерви в електропостачанні та підготуватися до можливих незручностей. Актуальну інформацію щодо графіків і адрес можна уточнювати в офіційних повідомленнях ДТЕК «Одеські електромережі».

