Графіки відключень світла у Чернігові на 31 грудня дітимуть в частині будинків через планові роботи на електромережах, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили у "Чернігівобленерго".
У Чернігові на 31 грудня заплановано масштабні тимчасові відключення електропостачання, які торкнуться значної кількості вулиць у різних районах міста. Обмеження пов’язані з виконанням ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі, а також проведенням планових технічних заходів, спрямованих на підвищення надійності електромереж.
З 9 до 17 години не буде електрики за такими адресами:
- Анатолія Погрібного 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 3а, 3Б, 40, 42, 44, 46, 48, 4А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 11а, 23а, 26б, 28А, 52а, 58а, 62а
- Андрія Мовчана 1, 2, 4, 6, 8, 10, 1а
- Василя Прохорського 26а, 26б
- Дрозда 11, 13, 15, 17
- Володимира Глинського 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26
- Володимира Неговського 19
- Вячеслава Радченка 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 22а, 22б, 22в, 46а, 69а, 75а
- В'ячеслава Чорновола 23, 45, 47, 23а
- Геологічна 12Б
- Гребінки 89
- Григорія Сурабка 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9а
- Довга 72, 74, 76, 78, 80, 82, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 107а, 80а, 89в
- Дружби 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4а
- Євгена Гуцала 3, 4, 5, 6, 8, 3а, 8а
- Євгена Онацького 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 29, 2а, 31, 3а, 19а, 3/2
- Елеваторна 1, 2, 4, 6, 2В, 4б, 8а, 8Б
- Івана Богуна 41, 52, 41а, 52а
- Івана Золотаренка 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 16а, 16б, 16в, 18а, 18б
- Інструментальна 22, 24, 34, 22А, 22Б, 22Г, 24А, 34А, 34В, 34Г
- Кастуся Калиновського 40
- Каштанова 35
- Квітки Цісик 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 4а, 4б, 8В, 10а, 10б, 16а, 17а, 19а, 20а, 21а, 21б, 27а, 27б, 27в, 35а
- Комка 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21
- Коробка 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 4а, 5А, 9а, 11а, 18а, 18б, 23а, 24а, 29а
- Космонавтів 2А
- Коти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в, 6а, 6б, 8а, 8б, 10а, 10Б, 13а, 18а, 21а, 24а, 25а
- Красносільського 7, 13, 13а, 15а
- Литовська 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 8а, 18а, 20б, 24В, 28а, 29а, 32а, 33а, 34а, 35а, 35б, 35в, 40а, 44/444, 51а, 54а, 56а, 58а, 60а
- Любецька 169, 179, 189, 191А
- Максима Загривного 29, 31, 33, 35, 39, 41, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 41а
- Масанівська 1
- Нафтовиків 2
- Незалежності 11, 17
- Півці 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 1А, 1Б, 1в, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2Б, 31, 33, 36, 37, 38, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А, 12А, 15а, 33а
- Підводника Китицина 3А, 3В, 5А
- Ревуцького 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 5А, 9а, 11а, 12А, 18а, 19А, 25а
- Святомихайлівська 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 89, 32а, 34а, 42а, 46а, 47а, 55а, 60а, 61а
- Тичини 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 27, 29, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 69, 71, 73, 41а, 43а, 44а, 44б, 50а, 51а, 52а, 57а
- Чернігівська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а
- Чернігівський 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
- Шкільний 1
- Юдашкіна 3, 5, 7, 8, 9, 1а
- Ящука 1, 2, 5, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 2а
Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.
