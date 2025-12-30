Графіки відключень світла на 31 грудня у Чернігові охоплює одразу кілька населених пунктів регіону.

Графіки відключень світла у Чернігові на 31 грудня дітимуть в частині будинків через планові роботи на електромережах, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у "Чернігівобленерго".

У Чернігові на 31 грудня заплановано масштабні тимчасові відключення електропостачання, які торкнуться значної кількості вулиць у різних районах міста. Обмеження пов’язані з виконанням ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі, а також проведенням планових технічних заходів, спрямованих на підвищення надійності електромереж.

З 9 до 17 години не буде електрики за такими адресами:

Анатолія Погрібного 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 3а, 3Б, 40, 42, 44, 46, 48, 4А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 11а, 23а, 26б, 28А, 52а, 58а, 62а

Андрія Мовчана 1, 2, 4, 6, 8, 10, 1а

Василя Прохорського 26а, 26б

Дрозда 11, 13, 15, 17

Володимира Глинського 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26

Володимира Неговського 19

Вячеслава Радченка 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 22а, 22б, 22в, 46а, 69а, 75а

В'ячеслава Чорновола 23, 45, 47, 23а

Геологічна 12Б

Гребінки 89

Григорія Сурабка 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9а

Довга 72, 74, 76, 78, 80, 82, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 107а, 80а, 89в

Дружби 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4а

Євгена Гуцала 3, 4, 5, 6, 8, 3а, 8а

Євгена Онацького 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 29, 2а, 31, 3а, 19а, 3/2

Елеваторна 1, 2, 4, 6, 2В, 4б, 8а, 8Б

Івана Богуна 41, 52, 41а, 52а

Івана Золотаренка 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 16а, 16б, 16в, 18а, 18б

Інструментальна 22, 24, 34, 22А, 22Б, 22Г, 24А, 34А, 34В, 34Г

Кастуся Калиновського 40

Каштанова 35

Квітки Цісик 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 4а, 4б, 8В, 10а, 10б, 16а, 17а, 19а, 20а, 21а, 21б, 27а, 27б, 27в, 35а

Комка 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21

Коробка 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 4а, 5А, 9а, 11а, 18а, 18б, 23а, 24а, 29а

Космонавтів 2А

Коти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в, 6а, 6б, 8а, 8б, 10а, 10Б, 13а, 18а, 21а, 24а, 25а

Красносільського 7, 13, 13а, 15а

Литовська 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 8а, 18а, 20б, 24В, 28а, 29а, 32а, 33а, 34а, 35а, 35б, 35в, 40а, 44/444, 51а, 54а, 56а, 58а, 60а

Любецька 169, 179, 189, 191А

Максима Загривного 29, 31, 33, 35, 39, 41, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 41а

Масанівська 1

Нафтовиків 2

Незалежності 11, 17

Півці 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 1А, 1Б, 1в, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2Б, 31, 33, 36, 37, 38, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А, 12А, 15а, 33а

Підводника Китицина 3А, 3В, 5А

Ревуцького 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 5А, 9а, 11а, 12А, 18а, 19А, 25а

Святомихайлівська 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 89, 32а, 34а, 42а, 46а, 47а, 55а, 60а, 61а

Тичини 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 27, 29, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 69, 71, 73, 41а, 43а, 44а, 44б, 50а, 51а, 52а, 57а

Чернігівська 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а

Чернігівський 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Шкільний 1

Юдашкіна 3, 5, 7, 8, 9, 1а

Ящука 1, 2, 5, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 2а

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

