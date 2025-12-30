Новий графік руху поїздів в Полтавській області вводить "Укрзалізниця" на частині експресів, зміни діятимуть у новорічний період, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".
У період новорічних свят 1–2 січня 2026 року тимчасово не курсуватиме низка приміських поїздів. Такі зміни пов’язані з плановим зменшенням пасажиропотоку у святкові дні. Як повідомили в УЗ, рішення пов’язане з очікуваним зменшенням пасажиропотоку у святкові дні.
Зокрема у період новорічних свят "Укрзалізниця" тимчасово скасує частину приміських поїздів у Полтавській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Обмеження діятимуть 1 та 2 січня 2026 року.
1 січня 2026 року (не курсують) такі експреси:
- №7001 Харків-Пасажирський — Лозова
- №6682 Власівка — Харків-Пасажирський
- №6307 Харків-Пасажирський — Мерчик
- №6222 Мерчик — Люботин
- №6951 Світловодськ — Бурти
- №6952 Бурти — Світловодськ
- №6333 Бахмач-Пасажирський — Гребінка
- №6263 Тростянець-Смородине — Боромля
- №6266 Боромля — Люботин
- №6261/6262 Люботин — Лебединська
- №6267 Лебединська — Суми
- №6016 Суми — Тростянець-Смородине
1 та 2 січня 2026 року (не курсують) такі експреси:
- №6524/6523 Ніжин — Гребінка
- №6526/6525 Гребінка — Ніжин
- №6169/6170 Пересічна — Харків-Пасажирський
- №6878 Кременчук-Пасажирський — Кобеляки
- №6877 Кобеляки — Кременчук-Пасажирський
Пасажирам радять заздалегідь перевіряти розклад та планувати поїздки з урахуванням тимчасових змін та нового графіку руху поїздів у Полтавській області. Повний перелік скасованих рейсів оприлюднено на офіційних ресурсах "Укрзалізниці".
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання вартості проїзду в Полтаві: ціни різко зростуть, скільки тепер доведеться платити.
Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: як отримати зимову виплату.
Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: як отримати гарячі обіди.