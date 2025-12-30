Як повідомили в УЗ, новий графік руху поїздів в Полтавській області пов’язаний з очікуваним зменшенням пасажиропотоку у святкові дні.

Новий графік руху поїздів в Полтавській області вводить "Укрзалізниця" на частині експресів, зміни діятимуть у новорічний період, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

У період новорічних свят 1–2 січня 2026 року тимчасово не курсуватиме низка приміських поїздів. Такі зміни пов’язані з плановим зменшенням пасажиропотоку у святкові дні. Як повідомили в УЗ, рішення пов’язане з очікуваним зменшенням пасажиропотоку у святкові дні.

Зокрема у період новорічних свят "Укрзалізниця" тимчасово скасує частину приміських поїздів у Полтавській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Обмеження діятимуть 1 та 2 січня 2026 року.

1 січня 2026 року (не курсують) такі експреси:

№7001 Харків-Пасажирський — Лозова

№6682 Власівка — Харків-Пасажирський

№6307 Харків-Пасажирський — Мерчик

№6222 Мерчик — Люботин

№6951 Світловодськ — Бурти

№6952 Бурти — Світловодськ

№6333 Бахмач-Пасажирський — Гребінка

№6263 Тростянець-Смородине — Боромля

№6266 Боромля — Люботин

№6261/6262 Люботин — Лебединська

№6267 Лебединська — Суми

№6016 Суми — Тростянець-Смородине

1 та 2 січня 2026 року (не курсують) такі експреси:

№6524/6523 Ніжин — Гребінка

№6526/6525 Гребінка — Ніжин

№6169/6170 Пересічна — Харків-Пасажирський

№6878 Кременчук-Пасажирський — Кобеляки

№6877 Кобеляки — Кременчук-Пасажирський

Пасажирам радять заздалегідь перевіряти розклад та планувати поїздки з урахуванням тимчасових змін та нового графіку руху поїздів у Полтавській області. Повний перелік скасованих рейсів оприлюднено на офіційних ресурсах "Укрзалізниці".

