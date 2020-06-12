Заявления о рейдерском захвате, манипуляции с госреестром, судебные тяжбы, пусть и не многочисленные, но акции протеста во время карантина



Все это стало обыденностью для АО «Хмельницкоблэнерго», пишет "Антикор". А начиналось все с решения собственника, а именно государства в лице Фонда госимущества Украины (ФГИ), владеющего 70% акций, сменить неэффективного и не самостоятельного менеджера предприятия. Олег Козачук стоял у руля «Хмельницкоблэнерго» с 2016 года. Все это время он неспроста находился в статусе и. о., говорят эксперты. Так было выгодно тем, кто в 2014 году, придя к власти, взялся не за управление госактивами, а за перераспределение сфер влияния на них и перенаправление денежных потоков, которые по доброй украинской традиции годами проходили мимо государственного бюджета.



Новая история АО «Хмельницкоблэнерго» началась в феврале 2020 года. Именно тогда ФГИ принял ряд кадровых решений. Одно из них касалось и вышеупомянутого предприятия. Рабочая группа рассмотрела документы претендентов на должность и.о. гендиректора АО «Хмельницкоблэнерго» и остановилась на Владимире Гапонове, который ранее возглавлял подразделение «Днепровская электроэнергетическая система» ГП «Национальная энергетическая компания» Укрэнерго». Эту кандидатуру своим распоряжением от 26 февраля поддержал и Кабинет министров Украины. Дело было за малым – нового руководителя должен был утвердить Наблюдательный совет «Хмельницкоблэнерго», а вот здесь Фонду госимущества и начали ставить первые подножки.



Письма без ответа. Первые шаги Козачука к блокированию работы ФГИ.



До созыва Набсовета ФГИ решает заменить двоих своих представителей, которые на тот момент уже не работали в Фонде. Соответствующий приказ подписали 28.02.2020, известив руководство АО «Хмельницкоблэнерго» письмом на электронный адрес предприятия и заказным почтовым отправлением. Как нам стало известно из собственных источников, последнее неоднократно доставлялось работниками «Укрпочты» на предприятие, но его там, по странному стечению обстоятельств, принимать отказывались. В конце концов, спустя месяц письмо снова вернулось в Фонд госимущества. Почему в «Хмельницкоблэнерго» отказывались принимать письмо? Странное стечение обстоятельств – скажет обыватель, первый и продуманный шаг в схеме рейдерского захвата госпредприятия – ответит специалист. Впрочем, выводы последнего станут реальностью уже спустя несколько месяцев, когда именно эти проволочки с заменой членов Набсовета лягут в основу судебного иска, где в роли истца выступит и.о. директора «Хмельницкоблэнерго» Олег Козачук. Но обо всем по порядку.



Таки заменив двоих членов Набсовета, ФГИ созывает Набсовет предприятия на 28 апреля, члены которого расторгают контракт с Олегом Козачуком и назначают и.о. гендиректора АО «Хмельницкоблэнерго» Валерия Гапонова.



Госрегистратор тебе в помощь.



Но приступить к работе новый руководитель так и не смог. На странице в Facebook "Без электричества - Каменный век" автор детально описал эту историю.

Оказывается, Валерий Гопаненко обратился к госрегистратору дабы внести изменения в единый реестр и зафиксировать факт смены ТОП-менеджмента предприятия. Но каково же было его удивление, когда в просьбе ему отказали, сославшись на находящееся в работе заявление от Олега Козачука. Последний к услугам госрегистратора прибег месяцем ранее. Просил о внесении изменений в статутный фонд предприятия. Интересно, что на такой шаг Олега Ивановича никто не уполномочивал, хотя прибегать к таким действиям без решения Набсовета он не может. Здесь и настало время вспомнить затяжную историю с получением письма от ФГИ. Похоже, уже тогда Козачук понимал – дело для него пахнет жареным, и просто оттягивал время, продумывая дальнейший план действий.



Но 18 мая, отреагировав на жалобу Фонда госимущества, территориальный орган юстиции признал действия госрегистратора незаконными. Спустя два дня нарушения были устранены. Казалось бы, дорога была открыта и Валерий Гапоненко мог бы приступить к работе, но жажда Олега Козачука во что бы то ни было удержаться в руководстве «Хмельницкоблэнерго» была столь велика, что он снова пошел на нарушение. Не успели одно его заявление в Единый государственный реестр отклонить, как он подает следующее. При этом документы принес не в полном объеме, выиграв еще, как минимум, 15 дней, которые дали Олегу Козачуку для устранения недочетов.



Так, все решения Фонда госимущества и Набсовета акционерного общества были заблокированы. Вместе с заявлениями к госрегистратору Олег Козачук понес и иски в суд. В июне ему даже удалось получить решения Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области и Хозяйственного суда Хмельницкой области о запрете внесения изменений в сведения Единого госсреестра о руководящем составе. Так, Олег Иванович лишил сегодня государство в лице ФГИ права распоряжаться своим активом. Процесс по смене руководства в АО «Хмельницкоблэнерго» парализован и так будет до тех пор, пока постановления судов не будут обжалованы и до окончания блокировки Единого госреестра.

По щучьему велению, по Бабакова хотению.



Что же движет Олегом Козачуком, который ловко манипулируя нюансами, фактически оккупировал «Хмельницкоблэнерго»? Ежемесячная зарплата в 630 тыс грн, а именно такой официальный доход получает он? Интерес у Олега Ивановича на предприятии, скорее всего, куда более щедрый. Нам стало известно об итогах проверок акционерного общества Львовским управлением Офиса крупных налогоплательщиков ДФС Украины. Тогда в 2018 году по ее результатам предприятию определили налоговое обязательство по НДС. «Хмельницкоблэнерго» обязали уплатить налогов более 9 млн грн, а вместе с тем и 4 млн 619 тыс грн. штрафных санкций.



Что бы это означало, спросите вы? Это свидетельствует о том, что предприятие заподозрили в умышленном занижении доходов от выполнения выноса электрических сетей, а как следствие, занижение суммы налогов, которые «Хмельницкоблэнерго» перечисляло в государственную казну. Проще говоря, руководство предприятия просто грабило страну.

Кстати, в таких же схемах в 2015 году уже обвиняли тех людей, которые числятся в акционерах вышеупомянутого предприятия. Речь об Александре Бабакове, бывшем вице-спикере Госдумы РФ, который имеет непосредственное отношение к российской VS Energy. В активе этой компании 18,8% акций «Хмельницкоблэнерго». Пять лет назад в ходе досудебного расследования было установлено, что должностными лицами VS Energy, а фактически гражданами Российской Федерации, через подконтрольный менеджемент на украинских облэнерго осуществлялось хищение бюджетных средств.

Деньги выводились из госказны путем изъятием части собственного капитала и занижения чистой прибыли, которая подлежала распределению в пользу государства пропорционально доли акций. Тогда дело замяли, но акционеры на облэнерго оставлись все те же. Так где гарантия того, что Олег Козачук не работает на того же Александра Бабакова, вымывая деньги с предприятия и распределяя доход по чужим карманам. Гарантии нет никакой, поэтому для Фонда госимущества смена руководства на АО «Хмельницкоблэнерго» фактически дело чести. Иначе предприятие, которое должно было бы пополнять бюджет страны, так и будет существовать, хвастаясь доходом в 86 млн грн, который удалось получить исключительно благодаря разнице на курсе доллара.