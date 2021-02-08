В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа «Человек года».

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа «Человек года» активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул «Человек года».

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №29. Ани ЛОРАК

Ани Лорак: песни из самого сердца

Одна из самых сильных вокалисток современности – яркая, талантливая, непревзойденная Ани Лорак. Ее сильному, невероятной красоты голосу с диапазоном в 4,5 октавы, подвластны любые музыкальные композиции, а искренняя, неповторимая манера исполнения певицы уже давно покорила сердца миллионов слушателей по всему миру. Быть на сцене настоящей, петь душой, верить в любовь и нести людям свет – таково творческое кредо артистки.

«Я с радостью поделюсь с вами всем, что чувствую», – часто говорит певица со сцены. И это не просто слова. В каком бы образе не появилась Ани Лорак – проникновенно лирическом, драматическом или даже роковом – она пропускает его через сердце, наполняет настоящими эмоциями, проживая песню от начала до конца. Открытость артистки особенно чувствуется на концертах: в социальных сетях фаны называют ее «Девой с невероятной энергетикой», а саму атмосферу в зале – «красивой и трогательной». Ко многим песням из своего репертуара Ани сама пишет слова и музыку, ей очень близка тема любви:

Напишу листа, і не віддам тобі,

Хай про це ніхто не знає.

Все втрачає зміст, коли тебе нема,

Жити в тишині звикаю...

…Як живеш, скажи, чи згадуєш мене,

Як сльоза вночі проллється?

Тільки жаль мені, що не почуєш ти

Слів моїх з самого серця...

Это песня «Напишу листа» из известного авторского альбома под названием «Ани Лорак» (2004 г.). По сути, все творчество Ани – это «слова з самого серця».

...Певица, которой было суждено уверенно покорять вершины хит-парадов, родилась в маленьком городке Кицмань на Буковине, крае, подарившему миру многих талантливых людей. Интересен факт, что Каролина Куек (это настоящая фамилия известной певицы) родилась в том же доме, что и известный композитор, автор «Червоной руты» Владимир Ивасюк. За 30 лет до рождения Каролины в этот небольшой дом-усадьбу принесли крошечного Володю. Затем родители маленького Ивасюка переехали в другую квартиру, а забрать его детскую кроватку забыли. Через некоторое время в Кицмань направили на работу дедушку Ани Лорак. Для проживания предложили несколько вариантов, но ему понравился домик, где раньше жили Ивасюки. Когда же родилась внучка Каролина, ее принесли домой и... положили в ту же старенькую детскую кроватку Владимира! Видимо, уже тогда в небесных сферах было решено, что девочка обретет особую, звездную дорогу на земле...

К сожалению, родители Каролины развелись еще до ее рождения. Матери было трудно содержать четырех детей, и в 6 лет будущая артистка вместе с братом стала воспитанницей школы-интерната в Черновцах. Маленькая Каролина, которая очень любила петь, часто выступала на разных вокальных конкурсах в интернате и за его пределами, брала уроки музыки. Первый значительный успех пришел к ней в 14 лет. В 1992 году Каролина заняла призовое место на музыкальном черновицком фестивале «Первоцвет». Именно здесь перспективную молодую исполнительницу увидел продюсер Юрий Фалеса, который предложил ей заключить профессиональный контракт. Так началось совместное, и, как впоследствии выяснится, очень плодотворное сотрудничество.

Сначала юная певица выступала под настоящим именем Каролина Куек, но на пороге большого шоу-бизнеса ей пришлось его сменить. На этом настоял ее продюсер: в конкурсе, на победу в котором претендовала девушка, уже была участница, которую звали Каролина. Поэтому прочитав имя наоборот, Юрий Фалеса предложил своей подопечной новое – Ани Лорак. Под этим псевдонимом в марте 1995 певица победила в очень престижном на то время телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». Этот год стал для Ани настоящим творческим прорывом: по итогам опроса «Новые звезды старого года» она становится открытием 1994-го и награждается «Золотой Жар-птицей» на Таврийских играх. На фестивале «Червона рута» в Крыму Ани Лорак занимает второе место.

Стремительное восхождение певицы по ступенькам эстрадной карьеры продолжалось. В начале 1996-го года ее первый студийный альбом «Хочу летать», выдержанный в стиле джаз-рок, выпустила английская фирма «Holy Musik». В этом же году Ани становится обладательницей Гран-при на Всемирном конкурсе молодых исполнителей в Нью-Йорке. Далее – длительные, насыщенные, но очень успешные гастрольные туры. Сначала по крупным украинским городам, потом – Венгрия, Франция, Германия, США.

Глубокий и чувственный голос, бездонные зеленые глаза, похожие на изумруды, – и безграничная искренность... Каждая нота, каждое слово, каждый выход Ани на сцену – это маленькая жизнь, действо, которое она переживает как личную историю. А предшествуют ее выступлениям дни и ночи, проведенные в студии и на репетициях, написание музыки и текстов, непрерывный марафон в обретении нужного звучания. Плодотворный труд и творческий поиск талантливой вокалистки был отмечен на государственном уровне. В 1999 году Ани Лорак было присвоено звание заслуженной артистки Украины. К тому же, она стала самой молодой (в 20-летнем возрасте) среди артистов, удостоенных этого высокого титула. В этом же году произошло знакомство Ани Лорак с композитором Игорем Крутым. Вместе они выпустили песню «Зеркала» и заключили контракт о сотрудничестве.

В конце 2001 года состоялась премьера музыкального фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», где Лорак исполнила роль главной героини Оксаны. Фильм имел невероятный успех, композиции из него до сих пор звучат на радио и телевидении. Также в этом году певица презентовала новый альбом своих песен «Там, где ты есть», который уже в следующем году по итогам продаж стал «золотым диском».

Одним из важнейших достижений Ани Лорак стало ее участие в престижном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2008 году. Певица исполнила композицию «Shady Lady», музыку к которой написал Филипп Киркоров, и принесла Украине почетное второе место. После выступления на «Евровидении» и без того популярная артистка оказалась на вершине музыкального Олимпа. В эфире радио- и телеканалов звучали песни из нового альбома «Солнце», который получил статус платинового, а также принес награду «Золотой граммофон».

За время своей творческой деятельности Ани Лорак становилась обладательницей многих престижных титулов («Лучшая певица», «Песня года», «Самая красивая женщина», «Fashion певица», «Лучшее концертное шоу») и сотен наград (Премии МУЗ-ТВ, MUSICBOX, ЖАРА, Высшая лига, BraVo, Fashion People Awards, ZD Awards, EMA и другие). Она выступала на самых известных мировых концертных площадках Великобритании, Германии, США, Франции, Израиля, Италии, Испании, Турции, Мальты, Венгрии, Польши, ОАЭ, России, Беларуси, Латвии, Литвы, Казахстана и др. В ее активе два грандиозных шоу – «Каролина» (2013) и «DIVA» (2018), 16 альбомов, биографический видеофильм, 50 видеоклипов, а также «золотые» и «платиновые» диски.

Хотя Ани и утверждает, что музыка является смыслом всей жизни, она находит время и для других важных дел, например, благотворительной деятельности. Она стала Послом Доброй воли ООН по вопросам СПИДа и ВИЧ в Украине, помогая людям бороться с этой страшной болезнью. Ани Лорак награждена орденом «Святого Станислава» IV степени с вручением ей Офицерского Креста «за укрепление международного авторитета Украины, высокий профессионализм, высокие творческие достижения, благотворительную деятельность и верность рыцарским идеалам».

Яркий талант, трудолюбие, настойчивость в достижении цели позволили Ани Лорак стать настоящей звездой сцены и войти в плеяду самых ярких мировых исполнителей популярной музыки. Не так давно в Лондоне состоялось престижное мероприятие, посвященное выходу в прокат фильма «Богемская рапсодия». Лучшие музыканты и вокалисты современности из 18 стран мира собрались в Лондоне, чтобы вместе записать попурри из лучших хитов легендарной группы Queen. Этой чести была удостоена и украинка Ани Лорак.

...Ани Лорак. Выдающаяся украинская певица, поэтесса, композитор, актриса, телеведущая, фотомодель. Серебряный призер «Евровидения-2008» в Белграде. Обладатель множества наград отечественных и международных музыкальных конкурсов и фестивалей. Вокалистка, которая выпустила 5 «золотых» и 2 «платиновых» диска. Яркая и неповторимая артистка, творческая личность, которая продолжает дарить шедевры эстрадного искусства миллионам поклонников во всем мире.

В 2008 году Ани Лорак было присвоено высокое звание Народной артистки Украины.

21 марта 2009 во время торжественной церемонии вручения премии «Человек года-2008» Ани Лорак стала обладателем Специальной премии газеты «Комсомольская правда в Украине» - «Кумир украинцев».

26 марта 2011 Ани Лорак во время торжественной церемонии вручения премии «Человек года-2010» стала обладателем почетной Специальной награды «Звездное SOLO».

23 марта 2013 Ани Лорак во время торжественной церемонии вручения премии «Человек года-2012» была удостоена высокого титула «Деятель культуры и искусств года».

Генеральная дирекция общенациональной

программы «Человек года»