Судебно-юридическая газета пишет о возобновлении правоохранителями следственных действий в уголовном производстве, в котором расследуется возможное хищение средств, выделенных донорами из США на реформу органов прокуратуры. По делу, открытому еще в 2016 году, недавно судом были удовлетворены ходатайства о доступе к документам.

Речь идет об уголовном производстве № 42016000000000688, которое касается использования средств международной технической помощи, а именно $4,4 млн, которые были выделены на реформу прокуратуры. Уголовное производство было открыто еще в марте 2016 года.

Что расследуют правоохранители

В период 2014-2016 годов в Украине реализовывался Проект № 3313 «Поддержка реформы криминальной юстиции в Украине», общая стоимость которого составила $4,4 млн.

Главными донорами проекта выступали правительство США и Бюро по международным вопросам в сфере борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности Госдепартамента США (INL).

Официальным бенефициаром и получателем помощи со стороны государства выступала Генеральная прокуратура Украины, где ответственным лицом бенефициара был определен Давид Сакварелидзе, а контактным лицом проекта — Геннадий Качибай. В процесс рецензирования тестов для прокуроров также привлекалась Академия прокуратуры Украины. В то же время, важную роль в реализации сопутствующих задач играли неправительственные организации, в частности ОО «Центр противодействия коррупции» (ГПК).

Уголовное производство было начато 16 марта 2016 по признакам ч. 5 ст. 191 УК Украины – присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Поводом для возбуждения дела стало официальное депутатское обращение народного депутата Игоря Суслова.

По версии следствия средства проекта использовались через механизм привлечения общественных организаций и ФЛПов.

В марте 2016 года Печерский суд Киева предоставил следователям ГПУ доступ к банковским счетам ОО «Центр противодействия коррупции». В обосновании отмечалось, что ГПУ как бенефициар не получала средств и не заключала договоры, а помощь якобы могла быть использована не по назначению.

В марте и мае 2016 года следователи получили более 27 разрешений на доступ к документам в Казначействе, НБУ и коммерческих банках.

Согласно материалам проверки, анализируемым правоохранителями, финансовая модель взаимодействия между донорами и исполнителями выглядела следующим образом:

Правительство США/INL – Проект №3313 – ОО «ГПК – Физические лица-предприниматели.

В аналитических справках правоохранительных органов отмечалось, что:

● Приблизительно 80% полученных средств ОО «ГПК» перечисляло на счета физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на основании гражданско-правовых соглашений за выполнение различных услуг (экспертные исследования, аналитика, разработка ИТ-решений и т.п.).

● Отдельно в материалах фигурирует соучредитель ОО «ГПК» Виталий Шабунин, который, по данным справки, как ФЛП получил за выполнение работ/услуг ориентировочно 800 тыс. грн. Сам факт получения средств не свидетельствует о нарушении законодательства и предмет оценки правоохранительных органов.

Судебно-юридическая газета указывает, что история этого производства имеет четкий политико-правовой излом. Она была открыта еще в марте 2016 года по признакам возможного завладения средствами международной технической помощи, которая выделялась на реформу уголовной юстиции в Украине. Однако в мае того же года после назначения Юрия Луценко Генеральным прокурором следственные действия внезапно прекратились. Прокурор публично назвал дело порочащим ГПУ.

Но в марте 2026 года судья Печерского райсуда удовлетворил ходатайство прокурора ОГП и предоставил разрешение на временный доступ к документам Государственного департамента США и Бюро INL по проекту международной технической помощи № 3313. Следствие ищет отчеты о результатах реализации проекта, акты выполненных работ использование $4,4 млн.

Автор статьи связывает возможное возобновление следствия с недавним визитом Генерального прокурора Украины в Соединенные Штаты. Прямых доказательств того, что был получен "зеленый свет" на продолжение расследования в Судебно-юридической газете, нет, но издание указывает, что в ходе контактов с американской стороной обсуждался вопрос дальнейшего расследования уголовного производства.

Дело остается одним из самых продолжительных среди расследований, связанных с использованием международной технической помощи и грантовых программ в Украине. После более чем десяти лет окончательная точка в ней до сих пор не поставлена, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от решений правоохранительных органов и суда и международных партнеров. Как указывает Судебно-юридическая газета, источники предполагают, что активизация или, напротив, потенциальное закрытие этого дела после международных визитов руководства Офиса Генерального прокурора может свидетельствовать о поиске правового консенсуса.