Украинцам рассказали, как можно получить пособие для пенсионеров в Одесской области.

Часть украинских пенсионеров, проживающих в Одесской области и достигших 80-летнего возраста, может оформить государственную денежную помощь по уходу, сообщает Politeka.net.

Сам факт достижения этого возраста не гарантирует автоматическое назначение выплаты, ведь право на нее определяется после проверки ряда установленных законодательством условий.

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, для получения помощи недостаточно только соответствующего возраста. Обязательным условием является подтверждение того, что человек нуждается в постоянном постороннем уходе из-за состояния здоровья. Для этого пенсионеру необходимо пройти медицинское обследование и получить заключение врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), который подтвердит необходимость такого ухода.

Кроме медицинских показаний органы социальной защиты учитывают семейное положение заявителя, условия его проживания и другие обстоятельства, которые могут повлиять на право получения помощи.

Поэтому перед подачей документов гражданам рекомендуют обратиться за консультацией в управление социальной защиты населения по месту жительства, Центру предоставления административных услуг (ЦНАП) или уполномоченный орган местного сообщества.

В Пенсионном фонде отмечают, что наличие детей само по себе не является основанием для отказа в назначении помощи. В то же время при рассмотрении заявления органы социальной защиты проверяют, есть ли у пенсионера трудоспособные дети или другие родственники, которые в соответствии с законодательством обязаны обеспечивать уход за пожилым человеком.

Вместе с тем, законодательство предусматривает ряд исключений. Так, денежную помощь в Одесской области могут назначить даже в случае, если у пенсионера есть дети, но они объективно не могут выполнять свои обязанности. Это возможно, если они сами являются пенсионерами или лицами с инвалидностью, постоянно проживают за пределами Украины, их местонахождение неизвестно или существуют другие юридически подтвержденные обстоятельства или судебные решения, которые делают невозможным уход за родителями.

В таких случаях органы социальной защиты имеют право запросить дополнительные документы или предоставить заявителю рекомендации по дальнейшему оформлению государственной помощи.

Для назначения выплат необходимо подготовить пакет документов. В него входят:

заявление;

право на доходы и имущественное положение (если его потребуют);

заключение врачебно-консультативной комиссии (ЛКК) о необходимости постоянного постороннего ухода;

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

пенсионное удостоверение;

другие документы по требованию органа соцзащиты.

Процедура оформления выплаты предполагает несколько этапов. Прежде пенсионеру нужно обратиться к семейному врачу, который при наличии соответствующих медицинских показаний выдаст направление на прохождение врачебно-консультативной комиссии. После получения заключения ЛКК заявитель должен подготовить необходимый пакет документов и предоставить его в Центр предоставления административных услуг или управления социальной защиты населения.

После проверки всех поданных документов и оценки обстоятельств уполномоченный орган принимает решение о назначении государственного пособия по уходу. Если заявитель отвечает всем требованиям законодательства, выплата назначается в установленном порядке.

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