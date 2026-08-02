Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области продолжается в рамках проекта «Продолжение гуманитарного реагирования в Украине и усиление институциональной способности "Каритас-Спес Украина" и партнерской сети», реализация которого запланирована до 30 ноября 2026 года, пишет Politeka.net.

Информацию об этом предоставляет Каритас-Спес .

По информации, инициатива охватывает Сумы, Конотоп и другие общины, наиболее пострадавшие от последствий войны. Поддержку могут получить внутренне перемещенные лица, семьи, чьи дома получили повреждения из-за обстрелов, а также жители населенных пунктов вблизи линии боевых действий.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области предусматривает многоцелевые денежные выплаты, которые можно использовать для покрытия необходимых расходов. Отдельное направление программы посвящено подготовке к отопительному сезону. Для части домохозяйств предусмотрена единовременная финансовая поддержка на оплату коммунальных услуг или закупку твердого топлива, размер которой составляет около 25 тысяч гривен.

При отборе первостепенное внимание уделяют старикам, новоприбывшим переселенцам, гражданам без должной социальной поддержки и жителям прифронтовых территорий. Особый акцент делают на небольших общинах, не всегда охваченных другими гуманитарными программами.

В целом организаторы планируют оказать многоцелевую финансовую поддержку 1500 наиболее уязвимым людям. Еще 600 домохозяйств смогут получить отдельные выплаты для подготовки к зимнему периоду, что должно помочь покрыть сезонные расходы.

Кроме материальной составляющей проект включает обучение работников и волонтеров «Каритас-Спес Украина». Специалисты будут совершенствовать навыки психосоциальной поддержки, безопасного сопровождения и работы с людьми, нуждающимися в особом внимании.

Представители организации отмечают, что перечень общин, критерии участия и порядок оказания помощи могут изменяться в зависимости от ситуации, объемов финансирования и актуальных потребностей населения. Поэтому потенциальным участникам рекомендуют регулярно следить за официальными сообщениями проекта.

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