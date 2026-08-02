Подорожание продуктов в Винницкой области остается заметной тенденцией в начале августа, пишет Politeka.net.

Последний мониторинг показал рост стоимости отдельных товаров из разных категорий, хотя темпы изменения цен существенно разнятся.

Наиболее ощутимое подорожание зафиксировано среди овощей. Синий лук в настоящее время стоит в среднем 77,52 грн за килограмм, что на 5,02 грн больше по сравнению с показателем в начале июля. В торговых сетях стоимость колеблется от 74,99 до 82,16 грн, поэтому покупатели могут сэкономить, сравнивая предложения разных магазинов.

Изменения коснулись и бакалейной группы. Манная крупа «Хуторок» в фасовке 800 грамм подорожала до среднего уровня 40,25 грн. За месяц прирост составил 3,50 грн. Самая низкая цена предлагает Novus — 36,99 грн, тогда как в Megamarket товар стоит 43,50 грн.

В молочном сегменте динамика оказалась гораздо более сдержанной. Сметана «Президент» 15% в упаковке 350 грамм продается в среднем за 58,80 грн. По сравнению с началом отчетного периода показатель увеличился всего на 0,71 грн, что свидетельствует об относительной стабильности этой категории.

Аналитики отмечают, что удорожание продуктов в Винницкой области происходит неравномерно. Наиболее активно меняются сезонные позиции и отдельные товары повседневного спроса, в то время как другие группы демонстрируют минимальные колебания. На конечную цена влияют издержки производителей, логистика, объемы предложения и ценовая политика торговых сетей.

Специалисты советуют регулярно следить за акционными предложениями, ведь разница между супермаркетами для одинаковой продукции может быть достаточно ощутимой.

Источник: Минфин

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