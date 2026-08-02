Доплаты пенсионерам в Винницкой области рассчитывают за каждый полный дополнительный год работы.

Доплаты для пенсионеров в Винницкой области могут увеличиться для граждан, имеющих сверхурочный страховой стаж, пишет Politeka.net.

В Пенсионном фонде объяснили, в каких условиях назначают такую ​​надбавку и от чего зависит ее размер.

Право на дополнительные выплаты имеют украинцы, отработавшие больше лет, чем предусмотрено законодательством. В то же время, порядок исчисления зависит от того, когда именно было оформлено пенсионное обеспечение.

Для людей, которым пенсию назначили до октября 2011 года, сверхурочным считают стаж более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин. Если оформление произошло позже, то соответствующий показатель составляет 35 и 30 лет.

Доплаты пенсионерам в Винницкой области рассчитывают за каждый полный дополнительный год работы. Надбавка составляет 1% от исчисленного размера пенсии, однако не может превышать 1% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

По состоянию на 2025 год этот показатель равен 2361 гривне. Таким образом, каждый год сверх установленной нормы прибавляет к ежемесячной выплате 23,61 гривны. К примеру, за десять дополнительно отработанных лет пенсионер будет получать еще 236,10 гривны.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что законодательство не устанавливает максимальный объем сверхурочного стажа. Именно поэтому окончательный размер надбавки определяют в соответствии с фактически приобретенными годами работы.

Отдельные правила действуют для работающих пожилых людей. В таком случае при расчете используют прожиточный минимум, действующий на дату назначения пенсии. После завершения трудовой деятельности сумму могут быть пересмотрены с учетом актуальных социальных показателей.

Также с 1 января 2025 года для ухода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа, в 63 года — не менее 22 лет, а в 65 лет право на пенсионное обеспечение возникает при наличии не менее 15 лет стажа.

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