Судово-юридична газета пише про відновлення правоохоронцями слідчих дій у кримінальному провадженні в якому розслідується можливе розкрадання коштів виділених донорами із США на реформу органів прокуратури. У справі, яка була відкрита ще 2016 року, нещодавно судом були задоволені клопотання про доступ до документів.

Мова йде про кримінальне провадження № 42016000000000688, яке стосуються використання коштів міжнародної технічної допомоги, а саме $4,4 млн, які були виділені на реформу прокуратури. Кримінальне провадження було відкрито ще у березні 2016 року.

Що розслідують правоохоронці

У період 2014–2016 років в Україні реалізовувався Проєкт № 3313 «Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні», загальна вартість якого становила $4,4 млн.

Головними донорами проєкту виступали Уряд США та Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності Держдепартаменту США (INL).

Офіційним бенефіціаром та отримувачем допомоги з боку держави виступала Генеральна прокуратура України, де відповідальною особою бенефіціара було визначено Давида Сакварелідзе, а контактною особою проєкту — Геннадія Качибаю. До процесу рецензування тестів для прокурорів також залучалася Академія прокуратури України. Водночас важливу роль у реалізації супутніх завдань відігравали неурядові організації, зокрема ГО «Центр протидії корупції» (ЦПК).

Кримінальне провадження було розпочате 16 березня 2016 року за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України — привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Приводом для відкриття справи стало офіційне депутатське звернення народного депутата Ігоря Суслова.

За версією слідства, кошти проєкту використовувалися через механізм залучення громадських організацій та ФОПів.

У березні 2016 року Печерський суд міста Києва надав слідчим ГПУ доступ до банківських рахунків ГО «Центр протидії корупції». В обґрунтуванні зазначалося, що ГПУ як бенефіціар не отримувала коштів і не укладала договорів, а допомога нібито могла бути використана не за призначенням.

Загалом у березні та травні 2016 року слідчі отримали понад 27 дозволів на доступ до документів у Казначействі, НБУ та комерційних банках

Згідно з матеріалами перевірки, які аналізувалися правоохоронцями, фінансова модель взаємодії між донорами та виконавцями виглядала наступним чином:

Уряд США/INL — Проєкт №3313 — ГО «ЦПК — Фізичні особи-підприємці.

В аналітичних довідках правоохоронних органів зазначалося, що:

● Приблизно 80% отриманих коштів ГО «ЦПК» перераховувало на рахунки фізичних осіб-підприємців (ФОП) на підставі цивільно-правових угод за виконання різноманітних послуг (експертні дослідження, аналітика, розробка ІТ-рішень тощо).

● Окремо в матеріалах фігурує співзасновник ГО «ЦПК» Віталій Шабунін, який, за даними довідки, як ФОП отримав за виконання робіт/послуг орієнтовно 800 тис. грн. Сам факт отримання коштів не свідчить про порушення законодавства та є предметом оцінки правоохоронних органів.

Судово-юридична газета вказує, що історія цього провадження має чіткий політико-правовий злам. Воно було відкрите ще у березні 2016 року за ознаками можливого заволодіння коштами міжнародної технічної допомоги, яка виділялася на реформу кримінальної юстиції в Україні. Проте у травні того ж року, після призначення Юрія Луценка Генеральним прокурором, слідчі дії раптово припинилися. Прокурор публічно назвав справу такою, що ганьбить ГПУ.

Але у березні 2026 року суддя Печерського райсуду задовольнив клопотання прокурора ОГП і надав дозвіл на тимчасовий доступ до документів Державного департаменту США та Бюро INL щодо проєкту міжнародної технічної допомоги № 3313. Слідство шукає звіти про результати реалізації проєкту, акти виконаних робіт, інвойси та платіжні доручення, щоб перевірити правомірність використання $4,4 млн.

Автор статті пов'язує можливе відновлення слідства з нещодавнім візитом Генерального прокурора України до Сполучених Штатів. Прямих доказів того, що було отримано “зелене світло” на продовження розслідування у Судово-юридичної газети немає, але видання вказує, що під час контактів з американською стороною обговорювалося питання подальшого розслідування кримінального провадження.

Справа залишається однією з найтриваліших серед розслідувань, пов’язаних із використанням міжнародної технічної допомоги та грантових програм в Україні. Після більш ніж десяти років остаточна крапка в ній досі не поставлена, а подальший розвиток подій залежатиме від рішень правоохоронних органів та суду та міжнародних партнерів. Як вказує Судово-юридична газета, джерела припускають, що активізація чи, навпаки, потенційне закриття цієї справи після міжнародних візитів керівництва Офісу Генерального прокурора може свідчити про пошук правового консенсусу.