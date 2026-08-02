Графики отключения воды в неделю с 3 по 9 августа в Днепре не означают автоматического прекращения услуг для всех жителей.

Графики отключения воды на неделю с 3 по 9 августа в Днепре пополнились информацией о плановых ограничениях для потребителей, накопивших значительную задолженность за коммунальные услуги, пишет издание Politeka.net.

С 3 по 7 августа специализированная бригада КП «Днепропроводоканал» будет работать в Новокодакском районе.

Информацию об этом предоставляет само предприятие .

По информации предприятия, мероприятия будут касаться жителей многоквартирных домов, длительно не оплачивающих централизованное водоснабжение, водоотвод и абонентское обслуживание. В таких случаях коммунальщики будут прекращать услугу водоотвода в соответствии с действующим законодательством.

Наибольшее количество адресов, включенных в список, расположено на улицах Привокзальной, Генерала Безручко, Ивана Сохача и Футбольной. Общая сумма накопившейся задолженности по этим домам превышает 1,3 млн гривен.

Графики отключения воды в неделю с 3 по 9 августа в Днепре не означают автоматического прекращения услуг для всех жителей. Коммунальное предприятие отмечает, что должников заранее предупреждают и предоставляют время для добровольного погашения платежей.

Если возможности заплатить всю сумму сразу нет, абонентам предлагают заключить договор реструктуризации. Для этого необходимо обратиться в Центры абонентских услуг или районные сервисные подразделения.

В КП «Днепропроводоканал» призывают не откладывать урегулирование вопроса, ведь своевременное погашение долга или оформление соответствующего соглашения позволяет избежать ограничений и сохранить бесперебойное пользование коммунальными услугами.