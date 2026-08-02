Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ужгороде было проведено в соответствии с механизмом корректировки, предусмотренным законодательством.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ужгороде утвердило исполнительный комитет городского совета, пишет Politeka.net.

Новые расценки на услугу управления бытовыми отходами начали действовать для жителей города уже с 1 августа 2026 года.

Соответствующее решение было принято во время заседания исполкома 22 июля. После рассмотрения вопроса его поддержали члены комитета, а детали обнародовали на официальном сайте городского совета .

Согласно новым расчетам, для жителей многоквартирных домов плата будет составлять 90,62 гривны с человека. Это на 4,3 гривны больше, чем раньше. Для жителей частного сектора сумма вырастет на 4,35 гривны – до 91,57 гривны.

В пояснительных материалах отмечается, что решение связано с изменением экономических условий. Наибольшее влияние на пересмотр стоимости оказало подорожание горючего, существенно увеличило расходы на сбор и транспортировку бытовых отходов.

Компания ООО «АВЕ-УЖГОРОД», обеспечивающая предоставление этой услуги, сообщила о росте себестоимости работ. Именно поэтому возникла необходимость скорректировать действующие расценки в соответствии с фактическими затратами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ужгороде, как отмечают в городском совете, провели в соответствии с механизмом корректировки, предусмотренным законодательством. Там отмечают, что решение должно обеспечить бесперебойное предоставление услуг, а также стабильную работу специализированной техники, которая используется для вывоза отходов.

Предварительный пересмотр стоимости проходил в сентябре 2025 года. С этого момента предприятие столкнулось с увеличением расходов на горючее и другие производственные нужды, что стало основанием для нового пересмотра.

До 1 августа жители будут платить по действующим расценкам. После вступления решения в силу будут действовать обновленные ставки, утвержденные исполнительным комитетом. В городском совете отмечают, что изменения призваны обеспечить непрерывное выполнение работ по вывозу бытовых отходов и надлежащее функционирование системы в условиях роста расходов.

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