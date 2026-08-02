Доплаты для пенсионеров в Запорожье могут оформить граждане, у которых есть особые заслуги перед Украиной и отвечают требованиям действующего законодательства, пишет Politeka.net.

Такая надбавка назначается отдельно от основной пенсии и выплачивается в соответствии с установленными правилами.

Порядок начисления определяет Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Воспользоваться таким правом могут Герои Украины, кавалеры ордена Героев Небесной Сотни, лица, награжденные четырьмя или большим количеством государственных орденов после провозглашения независимости, а также граждане, удостоенные почетных званий «народный» или «заслуженный».

Информацию об этом предоставляет ПФУ .

Доплаты для пенсионеров в Запорожье доступны ветеранам войны, отмеченным за мужество, выдающимся спортсменам, космонавтам, членам летно-испытательных экипажей, лауреатам государственных премий, многодетным матерям, воспитавшим по меньшей мере пятерых детей, а также борцам за независимость.

Размер надбавки составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Для борцов за независимость Украины после индексации с 1 марта 2026 предусмотрена отдельная выплата в размере 5 667,51 гривны.

Подать заявление можно лично, по почте или по электронным сервисам Пенсионного фонда. Если документы оформлены должным образом, датой обращения считается день поступления. В случае обнаружения недостатков заявителю предоставляется возможность устранить их без утраты права на первоначальную дату представления.

После увеличения прожиточного минимума сумму надбавки просматривается автоматически. Закон также предусматривает поддержку нетрудоспособных членов семьи умершего получателя: один иждивенец имеет право на 70% причитающейся суммы, а если таких двое или более — на 90%.

В Пенсионном фонде рекомендуется внимательно проверять комплект документов перед обращением. Это поможет избежать задержек при рассмотрении заявления и ускорит назначение предусмотренной законодательством выплаты.

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