Дефицит продуктов в Житомирской области пока не прогнозируется, хотя продолжительная жара может отразиться на урожае подсолнечника в Украине, пишет Politeka.net.

Аграрии предупреждают, что высокие температуры во время цветения способны снизить урожайность культуры примерно на 10–15%.

Наибольшую угрозу для растений составляет период формирования семян. Именно в это время недостаток влаги вместе с сильной жарой может негативно отразиться на предстоящем сборе. По предварительным оценкам, валовое производство подсолнечника ожидается в пределах 12,9–13,6 миллиона тонн, однако погодные условия еще могут скорректировать прогноз.

Эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса отмечают, что эта культура лучше переносит кратковременную засуху, чем кукуруза. В то же время, затяжной период высоких температур в критические фазы развития все же снижает потенциальную урожайность. Наибольшие риски сохраняются для южных регионов, где уже долгое время ощущается нехватка осадков.

Дефицит продуктов в Житомирской области, по оценкам специалистов, в ближайшее время маловероятен. Однако возможное сокращение сбора подсолнечника в отдельных регионах может повлиять на рынок растительного масла и части продовольственных товаров.

Непростой сезон складывается и для пчеловодов. Из-за жары растения выделяют меньше нектара, поэтому пчелы собирают гораздо меньшие объемы меда. Представители отрасли уже сообщают о сокращении производства и постепенном росте розничных цен.

Специалисты отмечают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от погодных условий в ближайшие недели. Если в ближайшее время будет достаточно осадков, часть возможных потерь урожая еще удастся минимизировать.

Источник: agroreview

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