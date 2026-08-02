Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске получила новое дополнение - в городе начали тестирование 30-дневного безлимитного абонемента для владельцев транспортной карты «Галка» , пишет Politeka.net.

Пока сервис работает в испытательном режиме.

После активации абонемент позволяет неограниченно пользоваться коммунальными автобусами и троллейбусами в течение 30 дней. Такой формат, прежде всего, ориентирован на людей, которые ежедневно передвигаются по городским маршрутам.

Владелец карты при покупке пакета может совершать любое количество поездок без дополнительной платы за каждое отдельное пользование. Это позволяет экономить тем, кто регулярно выбирает общественный транспорт.

В городском совете объяснили, что решение приняли после обращений жителей с просьбой предложить более выгодный вариант для ежедневных маршрутов. Поэтому новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске пополнилась долгосрочным безлимитным абонементом.

По подсчетам специалистов пакет начинает оправдывать свою стоимость примерно после 50 поездок, если стандартный билет стоит 15 гривен. После этого каждое последующее пользование транспортом до истечения срока действия проездного не потребует дополнительных расходов.

В мэрии отмечают, что нововведение также должно привлечь пассажиров активнее пользоваться безналичной оплатой. Это поможет ускорить посадку, сократить количество операций с наличными деньгами и получать более точные данные о загруженности маршрутов.

Статистику, собранную во время тестирования, используют для дальнейшего усовершенствования транспортной сети. Полученная информация поможет более эффективно планировать движение, корректировать графики и оценивать спрос на отдельные направления.

Испытательный период продлится еще некоторое время. За это время специалисты проверят стабильность работы сервиса, проанализируют отзывы пользователей и при необходимости устранят технические недостатки. В случае успешного завершения тестирования, безлимитный абонемент станет постоянной частью городской системы перевозок.

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Источник: pravda

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