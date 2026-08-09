Энергетики предварительно информируют потребителей о графиках отключения света в Кировоградской области на неделю с 10 по 16 августа.

Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 10 по 16 августа вводятся по ряду адресов, сообщает Politeka.net.

В Кировоградской области в течение 10-16 августа энергетики будут выполнять плановые ремонтные и профилактические работы на электросетях. В этой связи в ряде населенных пунктов будут действовать временные графики отключения света.

По информации АТ «Кировоградоблэнерго», запланированные работы направлены на техническое обслуживание сетей, замену изношенного оборудования и повышение надежности электроснабжения. На время их проведения отдельные дома останутся без света.

10.08.2026, с 09:00 до 17:00 плановые обесточивания состоятся в Олександривке. Без электроэнергии временно останутся отдельные потребители по следующим адресам:

Незалежности Украины — 1, 3, 5, 9, 11, 13, 13А, 13/2, 15, 24, 26, 28, 30, 32, 38А, 40, 42, 42А, 44, 46

Шевченка — 2, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 6, 8, 11

Терытория цукрозаводу — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6А, 7, 8, 10

пров. Шевченка — 6, 8А, 10, 12, 14

пров. Шкильный — 9, 12

11.08.2026, с 09:00 до 17:00 ремонтные работы продолжатся в селе Цвитне. Временные отключения электроснабжения коснутся отдельных домовладений на улицах:

Березовського — 47

Черкаська — 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 20, 42

Шкильна — 1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 58, 59, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 79, 80, 81, 83, 95

Мыру — 1, 2, 5, 8, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 74, 77, 78, 81, 84

Дружбы — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17

Ярова — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 33, 34

С. Нежывого — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 12, 13, 16, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 44, 44А, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 85

12 августа с 08:00 до 17:00 плановые работы будут выполняться в селе Дорожинка. На время ремонта без электроэнергии останутся отдельные дома по следующим адресам:

Садова — № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 29, 31, 35, 37, 38, 39;

Молодижна — № 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14;

Правды — № 10, 22, 24, 84;

Затышна — № 2, 5, 12, 13, 19;

Тараса Шевченка — № 1, 3, 4, 7, 9, 13, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 77, 81, 83, 84, 85, 93, 94, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 109, 112, 114, 117, 120, 121, 122, 124, 126, 130, 132, 133, 135, 136, 138, 154, 156, 158;

Весняна — № 2, 8, 10;

переулок Польовый - № 2, 14;

переулок Веселый - № 1, 3, 6;

переулок Тихий - № 5, 7, 11;

переулок Степовый - № 2, 4, 5.

14.08.2026, с 08:00 до 17:00, отключения электроэнергии запланированы в Знаменци. Во временные ограничения попадут отдельные дома на следующих улицах:

Героив Азову — 24Г, 26, 30

Кыивська — 21В, 21Г, 21Д, 23

Грыгория Сковороды — 16

Виктора Голого — 75, 75А, 75-Б, 75Г, 77, 77А, 77Б, 77-Г, 77-Д, 77-Ж, 79, 79-Б, 79-К, 81, 81А, 81/А, 83, 85, 87, 106, 106А, 106-В, 110.

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