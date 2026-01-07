Энергетики объявили о дополнительных графиках отключения света в Винницкой области на четверг, 8 января 2026 года.

В Винницкой области в четверг, 8 января 2026 года, будут проводить профилактические работы в электросетях и применят соответствующие графики отключения света, пишет Politeka.

Обесточения будут происходить примерно с 10:00 до 16:00 часов.

По данным облэнерго, в частности, такие графики отключения света 8 января коснутся Литинского района электрических сетей в Винницкой области. Без электроэнергии временно останутся жители таких населенных пунктов:

Лука (дома по ул. Катерины Билокур, Южная, Подлесная, Пинского, Солнечная);

Ивановцы (ул. Заводская, Садовая, Коцюбинского, Слободская, Центральная);

Тессы (Героев Крут, Заречанского, Заречная, Северная, Школьная);

Осечек (Вишневая, Шевченко).

Также, как сообщает Politeka, графики отключения света 8 января будут применяться в Жмеринском районе электросетей Винницкой области. Обесточенные состоятся в ряде населенных пунктов:

Севериновка (Аптечная, Хмельницкого, Грушевского, Вишневая, Родниковая, Европейская, Октябрьская, Заводская, Заречная, Франко, Колхозная, Кооперативная, Коцюбинского, Лесная, Леси Украинки, Мира, Молодежная, Независимости, Парковая, Патриотическая, Победы и др.);

Голубовка (Апрельная, Первомайская, Центральная);

Александровка (Хмельницкого, Грушевского, Сказочная, Лесная, Молодежная, Подлесная, Советская, Шевченко);

Кудеевцы (Хмельницкого, Горького, Октябрьская, Казацкая, Леси Украинки, Парковая, Пироговой, Полевая, Шевченко);

частично Шевченково, Слобода-Чернятинская, Хатки, Жмеринка, Чернятин.

