Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области обеспечивает граждан средствами к проживанию, однако не всем получателям она приходит вовремя.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области предназначена для поддержки наиболее уязвимых категорий украинцев, сообщает Politeka.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области выплачивается органами Пенсионного фонда Украины. Она предусматривает ежемесячные выплаты в размере 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2000 гривен для других категорий.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области предоставляется на шесть месяцев от месяца подачи заявления и может продолжаться автоматически.

Однако переселенцы часто сталкиваются с ситуацией, когда средства не поступили вовремя, и причины этого могут быть разными.

Проблема может заключаться в технических сбоях и приостановлении выплат из-за системных ошибок. Для тех, кто не входит в категории, которым гарантировано продление выплат, следует особенно внимательно контролировать этот процесс.

Без дополнительного обращения Пенсионный фонд обычно продолжает соцвыплаты лицам пенсионного возраста, чья пенсия не превышает 9444 гривен, детям и взрослым с инвалидностью I или II группы, детям-сиротам и детям с тяжелыми заболеваниями.

А также – тем, кто находится в детских домах семейного типа или приемных семьях. Все остальные получатели должны самостоятельно проверять, продлены ли выплаты на следующий шестимесячный период.

Чтобы не потерять деньги, украинцам советуют проверять состояние соцподдержки заранее. К примеру, если последняя выплата пришлась на ноябрь, уже в этом месяце следовало обратиться в ПФУ.

Узнать статус выплат можно, обратившись в контакт-центр Пенсионного фонда по номерам 0 800 503 753, (044) 281-08-70 или (044) 281-08-71.

Источник

