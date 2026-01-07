Данные свидетельствуют о том, что подорожание продуктов во Львовской области происходит неравномерно.

Подорожание продуктов во Львовской области оказало большое влияние на местный рынок в начале января 2026 года, сообщает Politeka.

Данные супермаркетов свидетельствуют о росте расценок на основные категории товаров: бакалея, овощи и молочные продукты.

Гречка, один из самых популярных продуктов, сейчас стоит в среднем 47,85 грн за килограмм. Самые выгодные предложения предлагает Auchan – 39,90, самый дорогой вариант в Megamarket – 61,70. По сравнению с декабрем среднее повышение составило 2,72. Колебания стоимости за месяц связаны с сезонными факторами и логистическими затратами.

Среди овощей свекла показывает более скромное повышение. Средняя цена достигла 10,83 грн. за килограмм. Самые низкие предложения у Auchan – 7,50, у Metro – 7,90, а Megamarket продает свеклу по 17,10. За месяц средний уровень поднялся на 1,17, что отражает локальные колебания спроса.

Молочная продукция также показала рост. Сметана "Президент" 15% (350 г) стоит 57,69 грн. Дешевле ее можно приобрести в Metro - 56,68, у Novus - 58,99, у Auchan - 57,40. В сравнении с декабрем стоимость поднялась на 1,90. Рост отражает повышение стоимости молочного сырья и транспортных расходов.

Данные свидетельствуют о том, что подорожание продуктов во Львовской области происходит неравномерно. Наибольшее влияние на семейный бюджет оказывают овощи и бакалея, в то время как молочные товары растут более постепенно. Потребителям рекомендуют сравнивать цены в разных сетях и планировать закупки, чтобы минимизировать затраты.

Эксперты прогнозируют стабилизацию рынка в ближайшие месяцы благодаря увеличению предложений и снижению сезонного спроса на овощи.

