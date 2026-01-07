Доплаты пенсионерам в Харькове сохраняются для ряда категорий украинцев в 2026 году.

Доплаты для пенсионеров в Харькове предусмотрены для украинцев, которые выполнили важные условия и относятся к определенным категориям, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в ПФУ.

Пенсионерам, имеющим сверхурочный страховой стаж, предусмотрены доплаты пенсионерам в Харькове. В то же время размер такой доплаты остается незначительным.

За каждый полный год стажа сверх установленной нормы пенсия увеличивается всего на 25 гривен 95 копеек. Даже при наличии 10 дополнительных лет страхового стажа сумма повышения составит примерно 260 гривен, что существенно не влияет на общий уровень обеспечения.

Отдельные социальные гарантии сохраняются для украинцев, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции и постоянно проживающих в зонах радиоактивного загрязнения.

В 2026 году для этой категории граждан размер ежемесячной доплаты возрастет до 2595 гривен. Эти средства будут выплачиваться дополнительно к основной пенсии в качестве компенсации за проживание на опасных территориях.

Право на получение указанной надбавки имеют неработающие пенсионеры, проживавшие или работавшие на загрязненных территориях во время аварии на ЧАЭС в 1986 году или до 1 января 1993 года и имеющие официально подтвержденный статус пострадавшего. Выплата такой надбавки прекращается при трудоустройстве пенсионера или его переезда за пределы зоны радиоактивного загрязнения.

Кроме того, в 2026 году сохранится практика возрастных доплат. Дополнительные начисления будут получать пенсионеры по достижении 75, 80 и 85 лет.

Одинокие пенсионеры в Украине, достигшие 80 лет и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, могут получить ежемесячную доплату в размере 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (с 1 января 2026 года это 1038 грн).

