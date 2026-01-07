Работа для пенсионеров в Кировоградской области важна тем, кто хочет оставаться социально активным и получать стабильный доход даже после выхода на пенсию.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области включает несколько направлений, сообщает Politeka.

Среди вариантов работы для пенсоинеров в Кировоградской области, которые мы нашли на сайте work.ua, есть вакансия грузчика у компании ФЛП Гермак.

Эта должность предусматривает прием товарно-материальных ценностей на склад, их размещение в зонах и подготовку к отправке на торговые точки. Средняя заработная плата составляет 26000 гривен.

Работники также отвечают за поддержание чистоты на складе и соблюдение правил безопасности. Компания предлагает стабильную полную занятость, дружеский коллектив и комфортные условия в городе Брисполь. Предыдущий опыт на складе и готовность к физическому труду будут преимуществами.

Еще один вариант работы для пенсионеров в Кировоградской области – вакансия режиссера монтажа в Национальной общественной телерадиокомпании Украины в Кропивницком.

Зарплата в этой должности составляет 19 960. Работники занимаются монтажом видеоматериалов, подготовкой инфографики для эфира и обеспечивают оперативную готовность контента.

Для этой занятости важны высшее образование и знание программ Adobe Premiere Pro, Photoshop, Audition и After Effects. Медиакомпания предлагает офисный график.

Также в регионе доступна должность младшего оператора АЗС в сети OKKO с зарплатой в 13 000 гривен. Сотрудники заправляют автомобили, консультируют клиентов и поддерживают чистоту оборудования и территории АЗС.

Компания обеспечивает официальное трудоустройство, своевременную выплату зарплаты, оплачиваемый отпуск и больничный, а также медицинское страхование для каждого сотрудника.

