Дефицит продуктов в Киевской области уже испытывают местные производители и потребители из-за уменьшения урожая подсолнечника.

Дефицит продуктов в Киевской области возник на фоне того, что аграрии собрали всего 9 миллионов тонн подсолнечника вместо ожидаемых 11 миллионов тонн, сообщает Politeka.

Такая нехватка сырья повлекла за собой дефицит продуктов в Киевской области для перерабатывающих предприятий и заставила их активно искать альтернативные поставки.

Это уже влияет на внутренний рынок растительного масла и шрота и сказывается на ценах как на национальном, так и на международном уровне.

Из-за нехватки сырья украинские переработчики начали срочно закупать подсолнечник у фермеров, что повлекло за собой повышение цен.

Спотовой индекс на подсолнечник с поставкой в ​​течение 30 дней для переработки вырос на 9 долларов и составляет 699 долларов за тонну с учетом НДС.

Нехватка двух миллионов тонн подсолнечника уже усложняет работу заводов, а производители продуктов переработки ожидают, что повышение ценников будет продолжаться.

На фоне ситуации дефицит продуктов в Киевской области может повлиять на доступность масла и шрота для внутренних потребителей и экспортеров, изменяя баланс спроса и предложения на рынке.

Мировые цены также реагируют на сокращение урожая. За последнюю неделю в портах Северной Европы подсолнечное масло подорожало на 20 евро и сейчас стоит 1 350 долларов за тонну.

Турецкие импортеры получают предложения на уровне 1315–1320 долларов за тонну на условиях CIF в портах Мерсин и Искендерун. Для сравнения, в направлении одесских портов масло остается более стабильным – 1 230–1 240 долларов за тонну.

Подсолнечный шрот на внутреннем рынке Украины оценивается в 220–225 долларов за тонну в зависимости от формы выпуска.

