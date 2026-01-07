Облэнерго объявило о дополнительных графиках отключения света в Харьковской области на 8 и 9 января 2026 года.

Энергетики предупредили о новых локальных графиках отключения света в Харьковской области 8-9 января 2026 года на время проведения профилактических работ в сетях, сообщает Politeka.

В частности, по данным облэнерго, в четверг, 8 января, графики отключения света коснутся Богодуховской городской общины. Ориентировочно с 9:00 до 17:00 без электроэнергии частично останутся жители таких населенных пунктов:

Семенов Яр (дома по улице Солнечная);

Губаровка (ул. Гутянская, Харьковская + одноименный переулок).

Также в течение следующих двух дней графики отключения света в Харьковской области будут применяться в пределах Люботинского городского территориального общества примерно с 9:00 до 16:00, пишет Politeka.

В четверг плановые обесточения состоятся в городе Люботин для домов на ул. Ивана Сирко, Вооруженных Сил Украины, Каманина, Мациевича, Довженко, Партизанская, Ударная, Будянская, Ольховая, Данилевского, Водянская, Урожайная, Хоткевича, Камышеватая, Колодяжная, Коротичанская, Национальной гвардии Украины, Северная, Кулиша и др.

А в пятницу, 9 января 2026 года, ограничения электроснабжения будут действовать в поселке Караван – улицы Береговая, Подлесная, Шумицкого, Заводская, Государственная, Транспортная, Тракторная, Нестерова, Новоселовская и т.д.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.