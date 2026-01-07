В Одессе презентовали новый график движения транспорта, который делает передвижение по городу для местных жителей более удобным.

Новый график движения транспорта в Одессе предусматривает курсирование 21 маршрута автобусов, оборудованных для перевозки людей с инвалидностью, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте города, автобусы ходят с 05:00 до 20:00, и к каждому маршруту закреплены контактные телефоны ответственных лиц, что позволяет пассажирам уточнять детали в случае изменений или задержек.

Новый график движения в Одессе означает, что маршрут №121 соединяет улицу Академика Сахарова и проспект Небесной Сотни.

Автобусы отправляются из Академика Сахарова в 08:00, 12:00, 16:00 и 20:00, а с проспекта Небесной Сотни – в 06:00, 10:00, 14:00 и 18:00, контактный телефон: 099445730.

№127 следует от Мемориала 411-й батареи в Инфекционную больницу. Из мемориала транспорт выезжает в 07:55, 11:25, 13:50 и 16:15, а из больницы – в 09:10, 12:40, 15:00 и 17:30, номер ответственного лица: 0503279421.

Пассажиры, живущие в жилом массиве «Радужный», могут воспользоваться №145, курсирующим от улицы Левитана в 06:20, 08:15, 10:25, 12:15, 14:20, 15:55, 18:20 и 20:00.

Оттуда автобусы отправляются в 06:15, 08:05, 09:50, 11:50, 13:35, 16:00, 18:00 и 20:00, контактный номер: 0991545207.

№146 обеспечивает сообщение между Евгением Чикаленко и Дмитрием Ойстрахом. Выезд из Чикаленко – в 07:40, 11:20, 15:00 и 18:40, из Ойстраха – в 05:50, 09:30, 13:10 и 16:50, телефон ответственного лица: 0994457301.

Все остальные маршруты с точными часами отправления можно найти на официальном сайте по ссылке.

Новый график движения транспорта в Одессе делает поездки более предсказуемыми и комфортными для людей с инвалидностью.

