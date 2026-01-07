Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области направлено не только на временное размещение.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области стартует в рамках экспериментального проекта, позволяющего переселенцам жить до года в специально оборудованных помещениях, сообщает Politeka.

Информацию об этом дает Мин социальной политики, семьи и единства Украины.

Программа рассчитана на людей, которые после длительного медицинского или досмотрового сопровождения нуждаются в дополнительной поддержке в быту.

Жилье предоставляется бесплатно за счет государственного бюджета. Квартиры и комнаты оснащены базовыми удобствами, позволяющими самостоятельно готовить еду и вести домашнее хозяйство.

Инициатива предусматривает комплексную социальную помощь. Переселенцам оказывают поддержку в развитии навыков самостоятельной жизни и решении бытовых и жизненных проблем. Специалисты привлекаются вне зависимости от формы собственности помещений.

Физические и юридические лица, предоставляющие жилье, должны быть внесены в Реестр поставщиков социальных услуг и соответствовать критериям Кабмина. Помещение должно быть пригодным для проживания, безопасным и удобным для жителей.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области направлено не только на временное размещение. Главная цель программы – восстановить чувство безопасности и самостоятельности для тех, кто покинул родной дом из-за войны. Дополнительно предусмотрено оформление документов, консультирование по подаче заявок и комплексную поддержку в повседневных вопросах.

П=Соответствующий проект обеспечивает стабильное пребывание переселенцев в регионе и способствует их адаптации, одновременно гарантирует комфорт и социальную защиту.

